Torre del Greco – Deteneva illegalmente due pistole, arrestato medico del Maresca

Nella giornata di sabato 14.12.2024, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di Napoli e del Commissariato di P.S. di Torre del Greco, nell’ambito di servizi di polizia giudiziaria flnalizzati alla ricerca di armi e munizioni, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un medico, in servizio presso l’ospedale Maresca di Torre del Greco, in quanto ritenuto responsabile del delitto di detenzione illegale di due pistole, di cui una clandestina ed un’altra di provenienza furtiva.

Durante la perquisizione, effettuata nell’abitazione del medico, ubicata in Trecase, venivano rinvenuti, in un ripostiglio ubicato al piano interrato, nr. 1 revolver marca Smith & Wesson cal. 38, che risultava rubato a San Giorgio a Cremano nel 2026, e nr. 1 pistola semi-automatica marca Beretta Mod. 98/FS con matricola abrasa, completa di serbatoio con 9 cartucce cal. 9, inoltre, in uno zainetto venivano rinvenute e sequestrate nr.13 cartucce cal. 9×21, nr.50 cartucce cal. 9×21 e nr. 26 cartucce cal. 38 special.

A seguito della perquisizione, estesa all’autovettura nella disponibilità del medico, venivano rinvenuti e sequestrati anche un passamontagna, una palina segnaletica e un lampeggiante.

Le conseguenti indagini, coordinate da questa Procura della Repubblica, sono tuttora in corso.

L’arrestato, all’esito delle formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale “G. Salvia“ di Napoli – Poggioreale.