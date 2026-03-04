Napoli – Tre arresti per droga in città

Quartieri Spagnoli: sorpreso con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, i falchi della Squadra Mobile, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Girardi, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, dopo essere uscito da un palazzo ha nascosto una bustina nella tasca del giubbotto.

I poliziotti, insospettiti, hanno raggiunto il prevenuto che è stato prontamente fermato dagli operatori e trovato in possesso di un involucro di marijuana mentre, nel sottosella dello scooter, gli agenti hanno rinvenuto 210 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, avendo fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione dell’indagato dove hanno rivenuto, ben occultati, 510 grammi di sostanze stupefacenti.

Per tal motivo, il prevenuto è stato tratto in arresto dal personale operante.

Cavone: sorpresi con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto due soggetti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 50enne ed una 57enne, entrambi napoletani, il primo con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e furto aggravato.

In particolare, gli agenti del Commissariato Dante, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dei predetti, dove hanno rinvenuto 2 involucri di cocaina, un bilancino di precisione, diverso materiale per il confezionamento della droga nonché una telecamera di videosorveglianza che inquadrava le pertinenze dell’area esterna.

Inoltre, i poliziotti, con l’ausilio di personale dell’ENEL, hanno accertato che l’appartamento era allacciato abusivamente alla rete pubblica.

Pertanto, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.