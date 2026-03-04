Torre del Greco – Avviso pubblico per ideazione bozzetti per la festa dei quattro altari

Tema e bando per cercare gli artisti chiamati a realizzare le singole opere da esporre. Prende forma l’edizione 2026 della festa dei quattro altari, che torna dal 12 al 14 giugno prossimi, per il terzo anno consecutivo dopo la decisione di riprendere le attività promossa dall’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Mennella.

Il tema scelto dal dodicesimo decanato dell’Arcidiocesi di Napoli quale motivo conduttore della festa è “Eucarestia, sorgente di vita e cantiere di speranza”. Come viene spiegato dai promotori, il tema “sintetizza il ruolo centrale del sacramento nella Chiesa, inteso non solo come momento liturgico, ma come forza trasformatrice dell’esistenza e motore per la costruzione di un mondo nuovo”. Come è ulteriormente evidenziato, “negli orientamenti pastorali della Chiesa di Napoli, il tema dell’Eucarestia come ‘sorgente di cantiere’ si incarna in cinque ambiti portanti. L’Eucarestia non è solo un rito, ma il pane spezzato che abilita la comunità a farsi carico delle ferite della città”.

Proprio su questi cinque ambiti (Vocazione: scoperta del dono, “L’Eucarestia è la sorgente che rivela a ciascuno la propria chiamata”; Missione: dall’altare alla strada, “Il cantiere di speranza eucaristico spinge la Chiesa fuori dalle mura del tempio”; Prossimità: farsi pane per l’altro, “L’Eucarestia educa alla ‘logica del dono’ e della condivisione con chi soffre”; Educazione: cantiere di coscienze, “L’Eucarestia è scuola di umanità che forma ‘artigiani di speranza’”; Corresponsabilità: lo stile del “noi”, “L’Eucarestia edifica la Chiesa come corpo unitario e sinodale”) potranno ruotare le proposte relative all’avviso pubblico per concorso di idee, per l’ideazione di bozzetti originali finalizzati alla realizzazione di quattro altari pittorici e quattro tappeti artistici in occasione della prossima festa redatto dal dirigente dell’ufficio cultura del Comune, Gaetano Camarda.

Chi volesse partecipare al bando, deve ideare e realizzare un bozzetto originale, acquarellato o a tempera o altra tecnica a piacere”, che rappresenti su scale 1:25 l’opera artistica “altare” e in scala 1:10 il “tappeto artistico”, che si intendono proporre e di cui si dispone la capacità di fattiva realizzazione in occasione della festa. Come evidenziato sempre dal bando, possono partecipare tutti i soggetti-operatori economici che hanno le capacità artistiche e tecniche necessarie, i requisiti previsti dal bando (consultabile, insieme agli allegati da presentare, sull’albo pretorio del sito www.comune.torredelgreco.na.it) e la capacità giuridica e fiscale di contrarre con la pubblica amministrazione. Per tutte le altre specifiche, bisogna consultare il bando.

Le domande vanno presentate entro le ore 15 di martedì 7 aprile attraverso pec (protocollo.torredelgreco@asmepec.it) o consegnata a mano all’ufficio protocollo di palazzo La Salle.