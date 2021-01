Napoli – Spezia 1-2, le pagelle: Fabian Ruiz inguardabile, che errori di Insigne ed Elmas!

OSPINA 6: quasi mai impegnato seriamente, rischia palla al piede su N’Zola nella ripresa. Spiazzato sul rigore, incolpevole sul secondo gol. Bucato

DI LORENZO 6,5: nessuna colpa sui gol subiti, buona prestazione soprattutto in fase di spinta. Suo l’assist per il gol di Petagna, affonda con convinzione e incisività. Caparbio

MAKSIMOVIC 5,5: gara abbastanza tranquilla fino al gol vittoria dei liguri, quando esce male dalla linea e si fa scappare N’Zola. Altra distrazione fatale. Spina staccata

MANOLAS 6: non ha particolari colpe sui gol subiti, nella parte finale di gara soffre un po’ l’esuberanza di N’Zola ma non sfigura. Lottatore

MARIO RUI 6: ottimo contributo in uscita e nelle sovrapposizioni con Insigne. Tanti palloni in mezzo, in fase difensiva unico neo la copertura in occasione della rete di Pobega. Macchiato

FABIAN RUIZ 5: ormai lo spagnolo sembra un corpo estraneo. Con le sue qualità ci si aspettano giocate e verticalizzazioni ma niente, passeggia limitandosi al passaggino corto. Provoca ingenuamente il rigore dell’1-1. Inguardabile (dall’83’ LLORENTE s.v.)

BAKAYOKO 6: fa il suo in mediana facendo da schermo per fare ripartire l’azione. Si districa bene sulla pressione avversaria con le sue lunghe leve. Palazzo (dal 76′ LOBOTKA s.v.)

LOZANO 5,5: da falso nueve non sempre riesce a trovare la profondità ma resta nel vivo del gioco. Poco lucido e preciso sotto porta, come il resto dei compagni. Arruffone

ZIELINSKI 5,5: dopo la strepitosa prova di Cagliari non si ripete. Trova pochi varchi per inserirsi tra le linee, resta imbottigliato nel traffico. Bloccato (dal 76′ ELMAS 5: ha la palla del 2-2 ma sbaglia clamorosamente un rigore in movimento. Si allinea alla giornata no in zona gol degli azzurri. Sciagurato)

POLITANO 5,5: condizionato per un colpo ricevuto ad inizio gara, si fa notare per qualche sortita classica delle sue ma non ruba l’occhio. Inconcludente (dal 53′ PETAGNA 6,5: da maggiore peso e presenza in area. Ottimo impatto sul match impegnando subito Provedel. In alcuni casi troppo altruista, sblocca la gara da attaccante di razza. Visto il tipo di partita andava schierato dall’inizio. Ariete)

INSIGNE 5: è quello che conclude di più ma sbaglia troppo. Clamorosa l’occasione fallita in avvio, non sfrutta bene l’errore di Provedel con i piedi. Sempre nel vivo del gioco ma troppo impreciso in zona gol. Sprecone