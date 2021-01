Napoli – Spezia: 1-2. Nzola e Pobega affondano Gattuso

Lo Spezia espugna il Diego Armando Maradona battendo il Napoli per 2-1, nonostante l’inferiorità numerica. Azzurri, padroni del campo per tutti e 90 minuti, creano numerosissime occasioni da rete, specie nel primo tempo, ma senza mai metterla alle spalle di Provedel. Insigne, Politano, Elmas e Lozano graziano più volte il portiere spezzino da pochi metri. Nonostante la giornata “no” degli attaccanti il Napoli riesce anche ad andare in vantaggio, con il subentrato Petagna al 53’, ma la buona luna della sera della Befana è dalla parte della squadra di Italiano, che con Nzola e Pobega riesce a ribaltare una partita incredibile. Male Maksimovic e Fabian, le cui ingenuità sui gol avversari sono costate care ai fini del risultato finale. Discutibile la scelta di Gattuso di non schierare una prima punta di ruolo, avendone 2 in panchina.

Napoli- Spezia: 1-2 (pt 0-0)

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian Ruiz (82′ Llorente), Bakayoko (76′ Elmas), Politano (53′ Petagna), Zielinski (76′ Lobotka), Insigne, Lozano. A disp.Meret, Contini, Rrahmani, Ghoulam, Hysaj, Cioffi. All.Gennaro Gattuso

Spezia: Provedel, Vignali, Terzi, Ismajli, Marchizza (90′ Ramos), Maggiore (90′ Saponara), Agoumè, Deiola (46′ Gyasi), Agudelo (46′ Pobega), Farias (79′ Erlic), Nzola. All. Vincenzo Italiano

Arbitro: Mariani di Aprilia

Marcatori: 58′ A. Petagna, 68′ Nzola rig., 81′ Pobega

Note: espulso al 78′ Ismajli per doppia ammonizione. Ammoniti Maggiore, Terzi, Di Lorenzo.