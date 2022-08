Napoli – Piazza Carlo III: attività di controllo alla viabilità, ecco il bilancio

Ieri mattina gli agenti della Polizia di Stato hanno effettuato un’ampia attività dedita alla verifica del rispetto delle regole legate alla circolazione stradale e al contrasto del trasporto abusivo di veicoli in ambito urbano nei pressi di piazza Carlo III.

Nel corso dell’attività gli operatori della Sezione Polizia Stradale di Napoli hanno sottoposto a fermo amministrativo un carro trasporto veicoli ed un furgone con carrello-rimorchio poiché stavano trasportando abusivamente 14 motocicli; inoltre, il carrello- rimorchio è stato sottoposto a sequestro amministrativo poiché privo di immatricolazione.

Infine, i due trasportatori e tutti i proprietari dei motoveicoli trasportati abusivamente sono stati sanzionati per esercizio abusivo dell’autotrasporto e sono state elevate sanzioni per oltre 51 mila euro.