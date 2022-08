Anacapri – Sanzionati 3 esercizi commerciali

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Capri e personale del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Napoli 1 hanno effettuato dei controlli ad Anacapri.

Nel corso dell’attività, gli operatori, in via Orlandi e piazza Cerio, hanno controllato e sanzionato 3 esercizi commerciali, uno poiché sprovvisto del registro HACCP (relativo alle condizioni di sicurezza e igiene alimentare) e per mancanza del misuratore del tasso alcolemico, un altro per mancata compilazione del registro HACCP ed il terzo per violazioni in materia di sicurezza alimentare, nello specifico, per mancanza dei requisiti di tracciabilità; in quest’ultimo locale, inoltre, sono stati sequestrati 22 kg di pane grattugiato.

Infine, sono state elevate sanzioni per un totale di 7.400 euro.