MERET 6: incolpevole sul gol subito, non compie interventi di particolare difficoltà. Tranquillo
BEUKEMA 5,5: sovrastato sul gol di Siebert, sulle palle alte e negli uno contro uno va un po’ in difficoltà. Timido
BUONGIORNO 6: non gioca con la solita autorevolezza nel primo tempo. Nella ripresa il Napoli alza il baricentro e si riprende. Solido
OLIVERA 6: non commette sbavature particolari, da braccetto di sinistra resta più bloccato. Prudente
SPINAZZOLA 5,5: prova sempre a spingere ma poche volte vince il duello con Gallo. Poco incisivo quando arriva sul fondo. Opaco (dal 72′ GUTIERREZ s.v.)
GILMOUR 6,5: fallisce una ghiotta occasione con la palla che gli rimane troppo sotto. Giro palla sterile nel primo tempo, nella ripresa alza i giri del motore e trova una grande imbucata che avvia l’azione del gol di Hojlund. Intuitivo
ANGUISSA 5,5: al rientro dopo il lungo infortunio, si vede che mancano brillantezza e dinamicità. Statico (dal 45′ MCTOMINAY 6,5: contribuisce a dare la scossa alla squadra con inserimenti e fisicità. In ottima forma al rientro. Portento)
POLITANO 7,5: tra i più vivaci sin dall’inizio, punta costantemente l’uomo. Vicino al gol con un bel mancino, suo l’assist per il gol di Hojlund. Sigla il 2-1 con un bel tiro al volo e si sblocca dopo un lungo digiuno. Scatenato (dal 72′ MAZZOCCHI s.v.)
ELMAS 5,5: si vede poco negli ultimi sedici metri, fatica a fare da collegamento tra centrocampo e attacco. Abulico (dal 45′ DE BRUYNE 6,5: insieme a McTominay cambia il volto agli azzurri. Appare in ottima forma fisica, giocate di qualità e tanta esperienza nel gestire una situazione di gara molto delicata. Ritrovato)
HOJLUND 7: fa tanti buoni movimenti e combatte tra le fitte maglie della difesa salentina. Trova il gol del pari da due passi su assist al bacio di Politano andando così in doppia cifra in campionato. Cecchino
ALISSON 6,5: qualche sgasata delle sue non manca ma viene arginato bene dal diretto marcatore nel primo tempo. Molto meglio nella ripresa, Falcone gli nega il gol e va vicino alla rete in diverse occasioni. Furetto (dall’86’ GIOVANE s.v.)
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