Napoli- Lecce: 2-1. Hojlund e Politano rimontano Siebert. Azzurri a -9 dall’Inter

Il Napoli batte il Lecce per 2-1, grazie alle reti in rimonta di Hojlund e Politano, che ribaltano il vantaggio salentino di Siebert. Vittoria legittimata nel secondo tempo, dopo una prima frazione ben giocata dai salentini, che chiudono al 45° in meritato vantaggio.

Primo tempo di marca leccese, con gli uomini di Di Francesco che aggrediscono subito i partenopei e trovano il vantaggio al 3° con Siebert di testa su azione da corner. Nella prima frazione i salentini vanno 2 volte vicino al raddoppio con Thiago (sempre di testa su azione d’angolo) e Banda.

Il Napoli soffre soprattutto a centrocampo, dove Anguissa è lontano parente di quello pre-infortunio.

Nella ripresa Conte schiera subito Mc Tominay e De Bruyne e la musica cambia: passano 50 secondi e Gilmour inventa per Politano, che mette in mezzo per Hojlund che non sbaglia. Gli azzurri prendono il dominio del campo e De Bruyne ispira tutti. Prima serve un cioccolattino a Alisson Santos, sul quale Falcone compie un miracolo. Poi dal suo piede parte un calcio d’angolo che finisce, dopo un rimapallo, sul mancino di Politano, che chiude la gara.

Azzurri a -9 dall’Inter e senza le dubbie discussioni arbitrali contro Parma, Hellas Verona, Atalanta, Juventus ed Inter, staremmo parlando di un altro campionato.

Il Tabellino

Napoli- Lecce: 2-1 (pt 0-1)

NAPOLI: Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera, Politano (73′ Gutierrez), Gilmour, Anguissa (46′ McTominay), Spinazzola (73′ Mazzocchi) Elmas (De Bruyne), Alisson Santos (85′ Giovane) Hojlund. All. Antonio Conte.

LECCE: Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Thiago, Gallo (79′ Ndaba), Ngom (86′ Fofana), Ramadani, Coulibaly (46′ Gandelman), Pierotti (79′ N’Dri), Stulic (59′ Cheddira), Banda. All. Di Francesco

Arbitro: Abisso di Palermo

Marcatori: 3′ Siebert, 47′ Hojlund, 67′ Politano

Note: ammonito Siebert.

Queste le parole dei protagonisti azzurri al termine del match, riportate dai canali ufficiali della società

Rasmus Hojlund commenta la suo decimo rete in campionato:

“Il gol è stato fondamentale per rimettere la gara in pareggio. Abbiamo giocato un secondo tempo bellissimo e abbiamo meritato la vittoria”

“Ringrazio Matteo per lo splendido assist, abbiamo una rosa molto forte e siamo molto felici di aver ritrovato in campo anche Anguissa, McTominay e De Bruyne. Sono calciatori di uno spessore enorme che ci sono mancati”

Matteo Politano racconta la sua emozione:

“Sono contentissimo della vittoria e anche per questo benedetto gol che non arrivava. E’ una serata bellissima per me e per il Napoli”

“E’ stata una serata speciale anche perchè ho giocato con la fascia di capitano e siamo siamo riusciti a rimontare grazie alla nostra determinazione”

Alisson Santos analizza il successo:

“Sono felice per questa vittoria, abbiamo fatto un grande lavoro per rimontare e l’importante è aver conquistato i tre punti”

“La squadra è molto forte, mi trovo benissimo, i miei compagni sono fortissimi e mi aiutano tanto. Stasera ho cercato il gol, non ci sono riuscito ma quello che conta è aiutare la manovra, seguire le indicazioni del mister.

“Questa sera quello che conta è aver dimostrato di saper imporre il nostro gioco e di proseguire al meglio sulla nostra strada. A Napoli mi sembra di essere in Brasile come passione e calore, anche per questo ho portato la mia famiglia che mi dà tanta energia”

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