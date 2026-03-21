Cagliari- Napoli: 0-1. McTominay flash! Azzurri al secondo posto in attesa delle milanesi

Il Napoli batte il Cagliari per 1-0 grazie ad una rete di Mc Tominay che in apertura di match, raccoglie un pallone in mischia a pochi metri dalla porta ed insacca. Passati in vantaggio, gli azzurri controllano il match senza subire nessun tiro in porta dagli avversari. Funziona la disposizione tattica con i 2 play Gilmour e Lobotka ed i 2 trequartisti made in Manchester De Bruyne- McTominay.

Con questa vittoria gli azzurri salgono momentaneamente al 2′ posto a 6 punti dalla capolista Inter.

Il tabellino

CAGLIARI: Caprile; Zé Pedro (73′ Mendy), Mina, Dossena; Palestra, Adopo (73′ Deiola), Gaetano, Sulemana, Rodriguez (84′ Raterink), Folorunsho (66′ Kilicsoy), S. Esposito (84′ Trepi). All. Fabio Pisacane

NAPOLI: Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera (84′ Juan Jesus) Politano (77′ Spinazzola), Gilmour (77′ Anguissa), Lobotka (55′ Alisson), Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Antonio Conte

Arbitro: Mariani di Aprilia

Macatori: 1′ McTominay

Note: Lobotka, Zé Pedro, Olivera, Dossena

Queste le parole dei protagonisti azzurri al termine del match, riportate dai canali ufficiali della società.

Questo il commento del tecnico Antonio Conte:

“Nel primo tempo abbiamo sbagliato un po’ troppo, dopo il gol non abbiamo gestito in maniera pulita il pallone e potevamo certamente fare meglio”

“Nella ripresa abbiamo cercato la seconda rete per chiuderla, abbiamo solo sfiorato il gol, ma comunque il Cagliari non ha mai tirato veramente in porta, anche se ci ha tenuto in ansia fino al termine della partita”

“Conoscevamo l’importanza di questa sfida, volevamo tre punti per consolidare la nostra posizione e ci siamo riusciti anche con merito. Non aver subìto gol è un segnale molto positivo anche in proiezione di questo scorcio finale di campionato”

“Siamo stati straordinari in questi mesi a restare ai vertici della classifica, ringrazio e mi congratulo con i ragazzi per la loro solidità nonostante le difficoltà e adesso dobbiamo essere bravi a valorizzare tutto quello che abbiamo fatto sinora, magari mettendo anche un po’ di pressione a chi ci sta davanti”

Scott McTominay uomo del match:

“Abbiamo lottato molto contro una ottima squadra quale è il Cagliari. Siamo riusciti a sbloccarla ed è stato molto importante”

“Bisogna continuare così, provare a vincere quante più partite sarà possibile dopo la sosta e puntare al massimo”

Matteo Politano analizza la gara: “Oggi era fondamentale vincere. L’abbiamo sbloccata subito, poi però dovevamo chiuderla e invece abbiamo sofferto fino alla fine”

“Il Cagliari è una squadra solida, soprattutto in casa, ma abbiamo meritato il successo e adesso guardiamo avanti”