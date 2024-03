La Supercoppa Europea del 2010: un precedente da non ripetere in casa Inter

Atletico Madrid-Inter sarà una delle gare più interessanti degli ottavi di finale di ritorno per quanto concerne questa edizione della Champions League. Una gara, quella tra gli spagnoli e gli italiani, che secondo le quote per la champions vede leggermente favoriti i nerazzurri, in una partita di grande interesse di cui si parla anche in questo articolo nel dettaglio.

Nell’ambito dei precedenti più recenti e interessanti, sicuramente quello che l’Inter deve “evitare” riguarda una gara molto importante, con un trofeo in palio, sfortunatamente non portato in bacheca. Parliamo infatti della Supercoppa Europea del 2010, che vide i nerazzurri vincitori della Champions League nell’annata precedente affrontare proprio i colchoneros, che invece avevano vinto l’Europa League.

Il precedente nefasto della Supercoppa Europea del 2010

L’edizione numero 35 della UEFA Supercup si svolse, come da tradizione in quegli anni, presso lo stadio Louis II del Principato di Monaco di Montecarlo. La gara andò in scena il 27 agosto del 2010 e vide protagoniste proprio Inter e Atletico Madrid in quello che rappresentava il primo, grande appuntamento ufficiale del calcio europeo in quell’estate.

L’Inter aveva attraversato un momento di profondo cambiamento. Dopo la vittoria del Triplete, infatti, José Mourinho lasciò i nerazzurri per andare ad allenare il Real Madrid. Al suo posto il presidente Massimo Moratti scelse di affidare la panchina a uno dei più grandi rivali dialettici e di campo dello Special One in quegli anni, ovvero l’ex tecnico del Liverpool Rafael Benitez, alla prima esperienza italiana (in seguito allenerà il Napoli).

L’approdo di Benitez all’Inter fu seguito da un coro non totalmente unanime a livello di gioia e, già nel precampionato, erano emersi dubbi sul reale valore della squadra e, soprattutto, sulla tenuta dello spogliatoio da parte dello spagnolo. La Supercoppa UEFA era quindi il primo, vero banco di prova per il nuovo allenatore nerazzurro.

L’Inter si presentò a Monaco come la favorita del match ma, di fatto, fu l’Atletico a dominare la contesa, tirando di più e mostrando una capacità fisica superiore a quella degli avversari. Dopo un primo tempo terminato con un risultato a occhiali, la seconda frazione vide l’Atletico certificare la sua buona prestazione con il gol del vantaggio segnato al 62’ dal poi compianto José Antonio Reyes, che quindi portò avanti i suoi. L’Inter propose sortite offensive casuali e si espose più volte alla possibilità di prendere la seconda rete, che infatti arrivò all’83’ grazie alla marcatura del Kun Aguero. La serata nerazzurra fu resa ancora più amara dal rigore sbagliato da Milito al 90’, che avrebbe potuto ravvivare il finale di match e consentire all’Inter di sperare almeno nei supplementari.

A vincere il trofeo fu quindi l’Atletico di Quique Sanchez Flores. La sconfitta in Supercoppa UEFA fu l’anticamera di mesi molto difficili per Benitez all’Inter, con molti senatori dello spogliatoio contro e un rapporto con l’ambiente mai decollato. Dopo la vittoria del Mondiale per Club, lo spagnolo fece la voce grossa per ottenere un mercato di gennaio di livello ma, in tutta risposta, venne esonerato. Per l’Atletico, invece, una vittoria da ricordare e con cui caricarsi in vista del match del Wanda Metropolitano.