Fonte legaseriea.it

Serie A – Pari Inter, il Milan rafforza il secondo posto. La Roma si avvicina al Bologna

Termina in pareggio il big match di San Siro tra Inter e Napoli. Il punto conquistato avvicina l`Inter al sogno seconda stella (+14 sulla seconda a 9 giornate dal termine) e tiene il Napoli in corsa per un piazzamento europeo. Nerazzurri meglio nel primo tempo, con una tripla occasione in sequenza al 12` (doppia parata di Meret su Darmian – Lautaro e conclusione alta di Barella) e il vantaggio firmato da Darmian al 43` su passaggio di Bastoni. Nella ripresa, dopo una doppia opportunità dei padroni di casa con Lautaro Martinez e Dimarco sventate in tuffo da Meret, esce la squadra di Calzona, che raccoglie il frutto della propria pressione all`81`, quando Juan Jesus insacca di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Politano.

La Juventus rallenta pareggiando in casa col Genoa e il Milan consolida il secondo posto in classifica vincendo al Bentegodi. Dietro la capolista il duello per la seconda piazza premia oggi i rossoneri, che a Verona passano 3 – 1 superando la quota dei 5mila gol in A (terza squadra a riuscirci dopo Juventus e Inter). La squadra di Pioli, dopo aver colpito al 22` una traversa con Pulisic, passa in vantaggio grazie a una caparbia azione di Theo Hernandez poco prima dell`intervallo. A inizio ripresa è il sempre pungente Pulisic a firmare il raddoppio con un tap in a porta spalancata dopo respinta di Montipò su Okafor, raggiungendo McKennie come miglior marcatore americano in A (9 gol a testa). L`Hellas ha il merito di rientrare in partita al 65` con un tiro da fuori di Noslin, ma a 10` dal termine Chukwueze segna il suo primo gol in Serie A TIM, fissando il risultato sul 3 – 1 con un preciso sinistro al volo.

A Torino il Genoa imbriglia nel primo tempo la manovra dei bianconeri, neutralizzando il rientrante Vlahovic e Chiesa. Tra le fila della formazione di Allegri il più pericoloso diventa quindi Gatti, mentre tra i grifoni si mette in luce il solito Gudmundsson. Nella ripresa la Juventus sfiora il gol con un colpo di testa di Vlahovic e con il palo colpito da Iling J. con un diagonale da fuori. Nel finale doppio giallo per Vlahovic nel recupero.

La Roma tiene il passo del Bologna superando di misura il Sassuolo. Decide un gol di Pellegrini, ancora decisivo e al quinto gol durante la gestione De Rossi. I giallorossi, al quarto successo nelle ultime cinque partite, vanno a segno al 50`, quando il loro capitano si accentra dalla fascia per far partire un destro a giro dal limite imprendibile per Consigli. Dopo il vantaggio gli uomini di De Rossi hanno spinto alla ricerca del raddoppio, sfiorandolo con Lukaku, ma nel finale c`è voluto il palo per salvare Svilar.