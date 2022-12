Inghilterra – Morti tre bambini caduti in un lago ghiacciato

Tragedia in Inghilterra, dove tre bambini di 8, 10 e 11 anni sono morti dopo essere caduti in un lago ghiacciato a Solihull. Un quarto, di 6 anni, è in gravi condizioni. I bambini stavano giocando sul lago quando il ghiaccio si è rotto e sono finiti nell’acqua gelida. Quando sono arrivati i soccorsi erano già in gravissime condizioni. Il Regno Unito è stato colpito da un’ondata di gelo con forti precipitazioni nevose.