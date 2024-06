Torre del Greco – Circolo Nautico in festa: Gianluca Perasole è vicecampione europeo

Festa grande al Circolo Nautico di Torre del Greco: il sodalizio guidato dal presidente Gianluigi Ascione può infatti contare su un fresco vicecampione europeo di vela. Si tratta di Gianluca Perasole, trimmer dell’imbarcazione azzurra giunta seconda al campionato europeo match-race svoltosi a Ravenna e ospitato dal locale circolo velico.

Il campionato continentale si è tenuto nei giorni scorsi e ha visto impegnati gli equipaggi qualificati, in rappresentanza di cinque nazioni: oltre all’Italia, c’erano anche Francia (che si è poi aggiudicata il titolo), Irlanda, Olanda e Polonia. L’equipaggio italiano era composta da Rocco Attili, timoniere (iscritto al Centro Velico 3V), Luca Camilli, randista (Centro Surf Bracciano), Gianluca Perasole, trimmer (Circolo Nautico Torre del Greco), Livia Tarabella, pit (sezione di Ostia della Lega Navale Italia) e Giulio Tamburini, prodiere (sempre del Centro Velico 3V).