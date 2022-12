Foto di repertorio

Svizzera – Finta infermiera rapisce un neonato di tre giorni dall’ospedale: arrestata

Ha finto di essere un’infermiera per rubare un neonato dalla clinica ginecologica dell’ospedale cantonale di Lucerna ieri mattina presto. Lì ha poi rapito un neonato di soli tre giorni, portandoselo con sé, dopo aver ingannato i genitori. Un gesto folle che però non è rimasto impunito. Subito dopo il rapimento sono infatti scattate le ricerche e la donna è stata immediatamente rintracciata nella sua abitazione della Svizzera centrale dagli agenti, che l’hanno arrestata. Il bebè sottratto è invece stato riportato dai genitori e «gode di buona salute», hanno precisato le autorità elvetiche in una nota. Sulla vicenda, i cui contorni permangono parecchio nebulosi, sta indagando la Procura del Canton Lucerna. Bisognerà in particolar modo stabilire il movente della donna, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” e se tra di essa e i genitori del piccolo vi sia una qualche relazione.