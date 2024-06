Napoli- Arresti ai Quartieri Spagnoli, Centro Direzionale, Porta Nolana. Denunciato un 63 enne che guidava in Tangenziale senza patente

Quartieri Spagnoli: scoperto con la droga. Tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Pasquale Scura, un uomo a bordo di uno scooter che, con fare circospetto, si è avvicinato ad un soggetto sopraggiunto a piedi al quale, dopo poco, ha consegnato qualcosa in cambio di denaro.

Pertanto, gli operatori lo hanno immediatamente raggiunto e controllato trovandolo in possesso di 3 involucri di cocaina, 250 euro ed un foglio manoscritto riportante cifre e nomi.

Un 39enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti.

Centro Direzionale: sorpresi con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto due uomini.

Nella tarda serata di ieri, gli agenti del Commissariato San Carlo-Arena, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare sulla S.S. 162 all’uscita Centro Direzionale, hanno notato due giovani a bordo di uno scooter che per eludere il controllo hanno accelerato la marcia sino ad una stazione di rifornimento dove hanno abbandonato il mezzo per tentare la fuga a piedi.

I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato i prevenuti che, durante la fuga hanno gettato un involucro contenente 27 grammi circa di cocaina, che è stato prontamente recuperato dagli operatori; inoltre, i fuggitivi sono stati trovati in possesso di 3 telefoni cellulari, ben occultati,

Per tal motivo gli indagati, identificati per due napoletani di 18 e 32 anni, sono stati tratti in arresto per detenzione illecita di sostanza stupefacente; inoltre, al conducente è stata altresì contestata una violazione del Codice della Strada poiché sprovvisto di patente di guida e lo scooter è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Porta Nolana: nasconde lo stupefacente e lo recupera con un appendiabiti. Sorpreso e tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato Decumani, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno notato un uomo che, affacciato alla finestra di uno stabile, armeggiava con uno strano arnese.

Incuriositi dall’evento, i poliziotti si sono avvicinati ed hanno notato che, il soggetto in questione, tramite un’apertura ricavata nella grata posta a protezione della finestra dalla quale si era affacciato, mediante un bastone tipo appendiabiti, cercava di recuperare una busta della spesa posta all’interno di un’ intercapedine di un fabbricato adiacente in stato di abbandono. Di seguito, il predetto ha prelevato qualcosa dalla busta, per poi allontanarsi frettolosamente a bordo di uno scooter.

Gli operatori, quindi, si sono messi immediatamente sulle tracce del soggetto seguendo i suoi spostamenti, fino a quando, giunti in via San Paolo, lo hanno visto cedere qualcosa ad una persona in cambio di denaro; proprio all’atto dello scambio il prevenuto è stato raggiunto, bloccato e trovato in possesso di 2 telefoni cellulari, 370 euro in banconote di vario taglio e di un coltello a serramanico; mentre, sul posto in cui era stato visto reperire la sostanza stupefacente, è stato rinvenuto l’appendiabiti con il quale l’uomo aveva recuperato il sacchetto della spesa, all’interno del quale sono stati trovati circa 750 grammi di marijuana e diverso materiale utile al confezionamento.

Pertanto l’indagato, un 38enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti.

Alla guida sulla Tangenziale di Napoli con patente di guida falsa. La Polizia di Stato denuncia un 63enne napoletano.

Martedì scorso, i poliziotti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta hanno denunciato per uso di atto falso un napoletano di 63 anni, fermato alla guida di un’autovettura sulla Tangenziale di Napoli.

Gli agenti, durante il controllo di “routine”, hanno notato che la patente di guida esibita era priva di alcuni elementi di sicurezza con caratteristiche grafiche non corrispondenti a quelle reali oltre ad avere imperfezioni di stampa. Difatti, dagli accertamenti successivamente esperti è emerso, non solo che la patente esibita era contraffatta, ma anche che il titolo abilitativo alla guida gli era stato revocato nello scorso anno.

Pertanto, l’uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per uso di atto falso con il sequestro contestuale del documento e, altresì, sanzionato per guida con patente revocata e mancata copertura assicurativa per un ammontare di 5.966 euro di multa; mentre il veicolo è stato sequestrato amministrativamente.