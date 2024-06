San Giorgio a Cremano – No ai sacchi neri per i rifiuti, sanzioni fino a 500 euro per i trasgressori

RIFIUTI. DIVIETO DI UTILIZZO E VENDITA DI SACCHI NERI OPACHI PER IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI. FIRMATA L’ORDINANZA E AVVIATI I CONTROLLI. SANZIONI FINO A 500 EURO. RISPETTIAMO IL NOSTRO TERRITORIO E LA COMUNITA’.

Cari concittadini, al fine di migliorare la raccolta differenziata sul territorio e favorire gli strumenti affinchè essa possa essere fatta con correttezza e rispetto, ho firmato un’ordinanza con la quale è vietato l’utilizzo sia per le utenze domestiche che commerciali di sacchi neri o comunque non trasparenti per il conferimento dei rifiuti.

L’ordinanza (N°: 165/2024) si riferisce naturalmente ai sacchetti che non rispondono alla vigente normativa e alle norme tecniche nazionali ed europee, in quanto non biodegradabili né tantomeno, compostabili.

Il divieto riguarda anche la vendita di tali sacchetti da parte delle attività commerciali.

L’Ordinanza si è resa necessaria in quanto, d’accordo con l’assessore Carlo Sarno e con il Dirigente Raffaele Peluso, abbiamo verificato che l’utilizzo di questa tipologia di involucri, impedisce alla ditta incaricata della raccolta differenziate ed agli ispettori di vigilanza ambientale, incaricati del controllo sul rispetto delle regole, la verifica del corretto conferimento differenziato dei rifiuti.

I sacchi in plastica neri opachi, o comunque non trasparenti, non solo non rispondono alle norme in materia ambientale ma costituiscono imballaggi in plastica monouso, il cui utilizzo risulta assolutamente incoerente con gli obiettivi di tutela dell’ambiente e risparmio delle risorse naturali.

Questo impedisce quindi la corretta gestione e valorizzazione del rifiuto differenziato contenuto al loro interno, oltre a comportare gravi anomalie e disfunzioni agli impianti di trattamento dei rifiuti, con declassamento della qualità delle frazioni conferite.

Inoltre incide negativamente sui complessivi costi di gestione dei rifiuti urbani a discapito dell’intera comunità.

Il controllo sul rispetto di tale ordinanza sarà effettuato dalla Polizia Municipale e dalle altre Forze di Polizia, oltre che dagli ispettori di vigilanza ambientale.

Ai trasgressori si applicheranno sanzioni amministrative fino a 500,00 euro per i privati e il doppio circa per le attività commerciali e artigianali.

Rispettare le ordinanze è un dovere, ma praticare la raccolta differenziata lo è altrettanto per senso di civiltà e rispetto del territorio e del prossimo.

Inoltre vi ricordo che i kit di sacchetti per la differenziata (tutti composti da sacchetti di colore diverso a seconda della frazione da conferire) sono ritirabili presso i distributori automatici che si trovano nel mercato coperto di via Bachelet e presso il Palaveliero.