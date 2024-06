Kuwait – Incendio in un edificio con lavoratori stranieri, decine di morti

Almeno 49 persone sono morte in Kuwait in un incendio scoppiato in un edificio che ospitava circa 200 lavoratori stranieri, secondo l’ultimo conteggio reso noto dal ministero degli Interni. Almeno 40 persone sono rimaste ferite nell’incendio avvenuto nel sobborgo di Mangaf, che si trova nella parte meridionale della capitale del Kuwait, ha annunciato il Ministero della Sanità. Sebbene le autorità non abbiano specificato quale fosse la nazionalità delle vittime, i media indiani hanno riferito che circa 40 di coloro che hanno perso la vita erano indiani. L’incendio è scoppiato ai piani inferiori di un edificio dove vivono lavoratori asiatici, hanno riferito testimoni, e si è diffuso rapidamente ai piani superiori. L’edificio di sei piani ospitava 196 lavoratori, ha detto un funzionario dell’azienda che li impiegava durante una visita del ministro degli Interni Sheikh Fahd al-Yousef, che si è precipitato al fianco delle vittime. Finora sono stati identificati solo tre morti, ha detto il generale Aid al-Ohaihan, direttore del servizio forense del ministero degli Interni. Le vittime sono morte per soffocamento dopo aver inalato il fumo. La causa dell’incendio non è stata ancora chiarita, secondo la protezione civile del Kuwait. Il proprietario dell’edificio è stato arrestato nell’ambito di un’indagine per possibile negligenza, ha riferito il ministro degli Interni durante una visita sul posto. Il ministro ha detto ai giornalisti che intende chiedere al comune della capitale di evacuare tutti gli edifici di questo quartiere che non rispettano le norme di sicurezza. “Ci occuperemo del problema delle zone densamente popolate da lavoratori stranieri e del conseguente abbandono”, ha assicurato il ministro alla stampa. Non è stata resa nota la nazionalità delle vittime, ma l’ambasciatore indiano a Kuwait City, ha detto che si trova in uno degli ospedali dove sono stati portati i feriti. Da parte sua, il ministro degli Esteri indiano, S. Jaishankar, si è detto “profondamente scioccato dalla notizia”, ​​in un messaggio a X, e ha offerto le sue “sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno tragicamente perso la vita”. La maggior parte della popolazione del Kuwait, pari a 4,3 milioni, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è costituita da cittadini stranieri, molti dei quali sono lavoratori provenienti da paesi asiatici