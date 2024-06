Turris – Ok dalla Covisoc per l’iscrizione

La S.S. La S.S. Turris Calcio comunica che al termine della riunione tenutasi in data odierna 10/06/2024, la Commissione Vigilanza Società di Calcio Co.Vi.So.C. ha ritenuto integri i criteri legali ed economico-finanziari e non sussistono motivi ostativi all’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Serie C 2024/2025.

In data 7 Giugno, invece, la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi Organizzativi ha esaminato la documentazione relativa allo stadio ”Amerigo Liguori” di Torre del Greco, ritenendo integri i criteri infrastrutturali, sportivi ed organizzativi.