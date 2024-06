Gori- Pubblicato il Bilancio di Sostenibilità 2023: ‘Le radici di un impegno costante’

PUBBLICATO IL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2023: LE RADICI DI UN IMPEGNO COSTANTE

AL GREEN MED EXPO & SYMPOSIUM UNO STAND DEDICATO ALL’ILLUSTRAZIONE DEI CONTENUTI E DEI RISULTATI CONSEGUITI

Il racconto dell’impegno sostenibile di Gori: dalla progettazione alla realizzazione di un obiettivo, con responsabilità, entusiasmo ed efficienza. Il Bilancio di Sostenibilità Gori 2023, disponibile al download su www.goriacqua.com, risponde a questa precisa ambizione: raccontare i risultati ottenuti ma, soprattutto, trasmettere l’impegno che anima l’azienda, a servizio di 1.500.000 abitanti, ovvero del 25% della popolazione campana. La narrazione parte proprio dai progetti messi in campo negli ultimi anni, evidenziando gli interventi realizzati e i traguardi futuri:

14 milioni di metri cubi di acqua recuperata rispetto al 2022 grazie al maxiprogetto Azioni per l’Acqua, finanziato con fondi React-Eu e PNRR, che mira alla tutela della risorsa idrica con opere di digitalizzazione della rete acquedottistica;

portati a depurazione i reflui di ulteriori 110.000 abitanti con gli interventi compresi nel programma “Energie per il Sarno”;

142 milioni di metri cubi di acqua depurata grazie al progetto “Rinascita Verde”, volto a trasformare gli impianti di depurazione in vere e proprie fabbriche verdi.

“Il Bilancio di Sostenibilità è la promessa di un impegno verso il territorio, mantenuta anche grazie alle nostre persone che hanno contribuito al raggiungimento dei risultati conseguiti e alla loro divulgazione. Ascoltando le esigenze della comunità e coinvolgendo tutti gli attori sociali e istituzionali in campo, abbiamo creato una dimensione sostenibile partecipata e condivisa, animata da dialogo e collaborazione, volta alla creazione di valore condiviso” dichiara il Presidente di Gori, Sabino De Blasi.

“La sostenibilità caratterizza da sempre l’impegno di Gori. Tutte le azioni che stiamo portando avanti, anche attraverso le sinergie attivate con Regione Campania, Ente Idrico Campano, Amministrazioni Comunali, associazioni e cittadini, puntano ad impattare positivamente sul territorio gestito, portando innovazione nelle infrastrutture e nel contatto con l’utente finale. Naturalmente, mettere in pratica i modelli di economia circolare vuol dire coniugare queste esigenze con il fabbisogno di investimenti. In tale ottica, nel 2023 il nostro investimento pro-capite è più che raddoppiato rispetto al 2022, grazie soprattutto all’impulso dei fondi europei” commenta l’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello.

“Il Bilancio di Sostenibilità, redatto da Gori per il quinto anno consecutivo, è uno strumento di trasparenza che mettiamo a disposizione dei nostri stakeholder. Esso rende immediatamente misurabili le nostre azioni, poiché ci consente di analizzare i dati dal punto di vista storico e di migliorarci costantemente. In questo documento è presente anche la nostra visione strategica. Nel 2023, in particolare, abbiamo deciso di soffermarci sugli impatti che gli elementi primigeni hanno sul nostro operato: Acqua, Terra, Aria e Fuoco, sono risorse da salvaguardare ma soprattutto “radici” del nostro impegno ”sottolinea Mara De Donato, Responsabile Comunicazione e Corporate Social Responsibility di Gori.

E proprio con l’obiettivo di illustrare le radici del proprio operato, intese anche come legame territoriale che connette l’azienda al contesto in cui opera, Gori sarà presente il 12, 13 e 14 giugno al Green Med Expo & Symposium, presso la Mostra d’Oltremare di Napoli, durante la tre giorni dedicata alle organizzazioni del Mezzogiorno e al loro rapporto con i temi ESG. Durante l’intera manifestazione, presso lo stand dedicato all’Ente Idrico Campano, sarà possibile consultare il Bilancio di Sostenibilità Gori 2023, con gli interventi e gli impatti di maggiore rilevanza su cui l’azienda è al lavoro.