Il Milan parte forte, e dopo 6’ una deviazione di mano in area sul tiro di Rade Krunić porta al calcio di rigore trasformato con freddezza da Kessié.

La Crvena zvezda come all’andata dimostra di saper reagire. Ben Nabouhane scheggia la traversa su punizione e poco dopo trova il pareggio con un bel diagonale.

Le occasioni non mancano: Diogo Dalot ha la palla per il 2-1, poi occasioni per gli ospiti, che cercano il secondo gol. Nell’intervallo dentro Zlatan Ibrahimović e Ante Rebić, e i due confezionano una grande occasione: sponda del primo e conclusione da pochi passi del secondo, fuori di poco.

La Crvena zvezda spinge e al 68′ sfiora la rete, con il miracolo di Donnarumma su Sékou Sanogo. Poco dopo viene espulso Gobeljić per doppia ammonizione. I Rossoneri soffrono, ma resistono e passano il turno.

I Rossoneri accedono così agli ottavi di finale della UEFA Europa League. In passato hanno raggiunto le semifinali di Coppa UEFA nel 1972 e nel 2002, i quarti nel 1976 e nel 1996, gli ottavi nel 1979 e nel 1986 e gli ottavi di UEFA Europa League nel 2018.

Fonte UEFA.com