Europa League – La Roma batte 3-1 il Braga, giallorossi avanti

La Roma batte di nuovo il Braga e vola per la seconda stagione consecutiva agli ottavi di UEFA Europa League. Allo Stadio Olimpico, i Giallorossi superano 3-1 l’ex squadra del loro allenatore Paulo Fonseca, grazie ai gol di Edin Džeko nel primo tempo e di Carles Pérez e Borja Mayoral nella ripresa, mentre gli ospiti segnano solo grazie all’autorete di Bryan Cristante.

Una serata speciale soprattutto per l’attaccante bosniaco, che diventa il giocatore della Roma con più gol realizzati nelle competizioni europee [escluse le qualificazioni]: 29, uno in più della leggenda Francesco Totti. Per l’ex Wolfsburg e Manchester City – costretto a uscire per infortunio nella ripresa – è il terzo gol in questa UEFA Europa League, il decimo stagionale.

I Giallorossi sbloccano il risultato al 24’. Stephan El Shaarawy, alla prima da titolare dopo il suo ritorno in Italia, prova il destro a giro ma centra il palo: sul pallone vagante il più lesto è Džeko che di destro infila l’1-0.

La squadra portoghese prova a reagire. Lucas Piazon, brasiliano con un passato anche nel Chievo, ha due buone opportunità ma non le sfrutta, mentre l’attaccante sloveno Andraž Šporar esalta i riflessi di Pau López, che si salva in corner.

Prima dell’intervallo la Roma colpisce il secondo legno della serata, con il sinistro di Pedro Rodríguez, dopo un centro basso di El Shaarawy. La ripresa si apre con Lorenzo Pellegrini al posto di Gonzalo Villar, poi entrano anche Carles Pérez e Leonardo Spinazzola.

Pau López blinda la sua porta sullo spagnolo Abel Ruiz, poi Džeko è costretto a uscire per un problema all’adduttore. La Roma ha una grande occasione per il raddoppio al 72’, quando Carles Pérez va giù in area per l’intervento di João Novais: per l’arbitro è rigore, che Pellegrini calcia però a lato.

Per il raddoppio non bisogna comunque aspettare molto, perché Carles Pérez mette nel sacco di sinistro sul servizio millimetrico di Pellegrini, pochi minuti prima dell’autogol di Cristante. Nel recupero Borja Mayoral fissa il risultato sul 3-1, trovando il quinto gol nella competizione: la Roma di Fonseca vola agli ottavi con merito.

Fonte UEFA.com