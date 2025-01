Ercolano – ‘Comunità Amica della Disabilità’, siglato accordo per ricevere il marchio CAD

È stato siglato l’accordo ‘Comunità Amiche della Disabilità’ tra l’Amministrazione comunale e il Centro Studi Socialis, con l’obiettivo di rafforzare e migliorare i servizi dedicati alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

Il progetto prevede un’approfondita fase di ascolto e analisi dei bisogni della cittadinanza, attraverso incontri di sensibilizzazione, interviste e analisi documentale. Da questo percorso emergeranno le priorità di intervento, permettendo alla città di Ercolano di ottenere il marchio ‘CAD – Comunità Amiche della Disabilità’, riconoscimento che certifica l’impegno del territorio per l’inclusione.

“Questo accordo ci permetterà di definire con precisione le esigenze più urgenti della nostra comunità e potenziare i servizi di welfare – dichiara il sindaco Ciro Buonajuto –. La solidarietà e l’inclusione sono valori fondamentali che guidano l’azione della nostra Amministrazione, e grazie al lavoro dell’Assessorato, della dirigente Letizia Allocca e degli uffici dei servizi sociali, possiamo tradurre questi principi in azioni concrete a beneficio dei cittadini”.

Roberto Franchini, direttore scientifico CAD, ha illustrato gli obiettivi e il funzionamento del progetto: “Il marchio CAD è stato ideato per favorire la trasformazione dei territori, andando oltre le semplici disposizioni legislative o normative. Si tratta di un riconoscimento che funge da catalizzatore per gli ambiti territoriali che si occupano di sociale, accompagnandoli in un processo di cambiamento basato su una serie di indicatori, individuati attraverso un percorso di ricerca, che tengono conto dell’intera comunità. Una volta terminata la fase preliminare, contestualmente alla consegna del marchio, viene fornito un rapporto dettagliato con indicazioni concrete di miglioramento, fondamentale per supportare le comunità locali nella programmazione degli interventi necessari”.

Maria Rosaria Duraccio, invitato permanente OND – Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con Disabilita, ha sottolineato l’importanza del marchio CAD nel raggiungimento degli obiettivi del Progetto di Vita per le persone con disabilità: “Il Progetto di Vita rappresenta un fondamentale strumento di inclusione e partecipazione. Creare una rete tra tutte le realtà che si occupano di disabilità è essenziale per gestire e promuovere processi che conducano a una società realmente inclusiva. Non si tratta di un impegno che riguarda solo una parte della comunità, ma di una responsabilità collettiva. Le società sono il frutto delle azioni umane, permettendo alle persone con disabilità di partecipare attivamente possiamo finalmente realizzare quel cambiamento culturale e sociale auspicato fin dall’adozione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Il marchio CAD fornirà un quadro dettagliato del territorio, supportando la progettazione di interventi mirati, potrà quindi rivestire un ruolo centrale anche nella costruzione del Progetto di Vita”.