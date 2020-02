Coronavirus – Giorni difficili per l’Italia ma la paura non deve prevalere sulla razionalità

Sono giorni di tensione quelli che sta vivendo l’Italia, a partire dalle zone rosse come la regione della Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che contano i maggiori contagi, fino ad estendersi sull’intero territorio nazionale dove le preoccupazioni inducono tutti i cittadini ad attrezzarsi per poter prevenire un possibile contagio.

Questo articolo non nasce come ulteriore motivo di agitazione, quanto più di riflessione.Mai come in questo periodo il sentimento della paura prevale sulla razionalità, trasmettendo una condizione di instabilità ed ansie.

L’attenzione non è mai troppa ma è pur vero che non bisogna vivere nell’angoscia di essere contagiati o di chiudersi in casa rinunciando al normale svolgimento delle attività giornaliere.

Difatti numerose sono le conseguenze che tali preoccupazioni provocano come ad esempio l’assalto ai supermercati, soprattutto nei reparti dell’igiene, con l’acquisto di alcool, Amuchina, mascherine, fino ad includere gli sciacalli che hanno portato il prezzo di tali prodotti ad importi esorbitanti.

In merito a quanto sta accadendo va precisato, come numerosi medici hanno sottolineato, che il coronavirus nella maggioranza dei casi non è affatto letale per la vita dell’uomo; i decessi che si sono verificati anche in Italia riguardano persone anziane o con particolari patologie pregresse che il virus ha inevitabilmente aggravato. Dunque è importante che i soggetti più sensibili facciano più attenzione,mantenendo però una soglia di razionalità alta per garantire una certa tranquillità. A non aiutare la psicosi è sicuramente la grande quantità di notizie che vengono offerte sia dal web che dalla televisione, poiché negli ultimi giorni lo sguardo è rivolto solo ed esclusivamente su tale tematica.

E’ un momento delicato ma tra le aziende che aumentano i prezzi dei prodotti per un maggiore guadagno e la paura che si avverte per le strade, altre le conseguenze che si verificano. Scatta infatti l’allarme su alcuni presunti casi di malviventi che, spacciandosi come dipendenti dell’ASL del territorio di riferimento, si presentano nelle abitazioni degli anziani per effettuare controlli domiciliari, compiendo poi furti e rapine.

Per tutte queste motivazioni è dunque importante riuscire a far vincere la razionalità sulla paura perché se non sarà così ad essere pericoloso non è più il virus in sé quanto la nostra psiche che cambia il modo di percepire le cose.