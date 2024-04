Turris – Avellino 0-4 – Brutto stop per i corallini, salvezza diretta più lontana

Turris – Avellino 0-4 – Sonora sconfitta per i corallini nel derby. La Turris chiude addirittura in 9.

Finisce con una brutta sconfitta il derby tra Turris ed Avellino.

I padroni di casa partono bene, ma al 21′ un rigore per l’Avellino con conseguente espulsione per Maestrelli cambia la gara. Patierno realizza il penalty e la Turris crolla mentalmente. Dopo pochi minuti ancora ospiti vicini al gol con Gori che colpisce il palo e Patierno a porta vuota manda fuori, anche se subito dopo realizza il 2-0.

Rissa nell’intervallo tra i calciatori con D’Ausilio ed Esempio che vengono espulsi nel tunnel degli spogliatoi.

La seconda frazione inizia con le reti di De Cristofaro e Liotti che chiudono definitivamente il match.

Adesso è dura per gli uomini di Menichini che sono costretti a vincere l’ultima in casa col Monterosi e le due trasferte con Latina e Brindisi per trovare una salvezza miracolosa.