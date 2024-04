Napoli – Droga, arrestato 60enne

Nella scorsa serata, gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Cesare Rosaroll, hanno notato un uomo con atteggiamento guardingo che stava stazionando a bordo strada.

Il servizio di osservazione esperito dai poliziotti ha trovato positivo riscontro poiché, poco dopo, è stato avvicinato da una persona che ha ricevuto dallo stesso qualcosa in cambio di una banconota, per poi allontanarsi repentinamente.

Gli operatori hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato l’indagato trovandolo in possesso di un involucro di eroina e di 110 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno esteso l’attività di controllo presso l’abitazione del prevenuto, dove hanno rinvenuto un bilancino di precisione intriso di sostanza stupefacente e diverso materiale per il “taglio” e il confezionamento della droga.

Pertanto, l’uomo, identificato per un 60enne di origini africane, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita e cessione di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale.