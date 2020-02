Coronavirus – Le regole e i consigli utili per la prevenzione

Il coronavirus può provocare una Sindrome respiratoria acuta pertanto è opportuno condividere queste informazioni:

1) lavatevi spesso le mani dal momento che la saliva, tossendo o starnutendo o una mano contaminata può trasmettere una potenziale infezione

2) starnutite o tossite in un fazzoletto monouso ed evitate di stringere la mano per salutare se siete raffreddati

3) mantenetevi ad almeno 1 metro di distanza dalle persone che starnutiscono o tossiscono o se hanno la febbre. Il virus è contenuto nelle goccioline di saliva !

4) la diagnosi di COVID-19 può essere effettuata SOLO con esami di laboratorio specifici in Laboratori di riferimento REGIONALI per poi essere confermata in Laboratori di riferimento NAZIONALE

5) nessun allarme in presenza di tosse, febbre o difficoltà respiratoria, è probabile che ci sia in atto una banalissima influenza, ma comunque è preferibile evitare i contatti ravvicinati con altre persone. Consultate TELEFONICAMENTE il vostro medico

6) evitate le sale di attesa affollate ed evitate di intasare i Pronto Soccorso (sono i luoghi più a rischio di infezione)

7) gli ANTIBIOTICI non funzionano contro i virus ! (ma solo contro i batteri)

8) utilizzate gli strumenti telematici per le prescrizioni continuative dei farmaci almeno in questo particolare momento

9) i disinfettanti contenenti alcol al 75% o la candeggina sono sufficienti per uccidere i virus

10) NESSUN ALLARME, le probabilità di contagio sono MINIME, ma un pò di PRUDENZA non fa male !

dott. Francesco Paolo De Liguoro

Specialista in Malattie dell’Apparato Respiratorio