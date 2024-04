Sostenibilità e identità: le città del Golfo di Napoli e Salerno unite nel segno delle creatività

Si chiama Capacity Maker ed un progetto che mira alla creazione di una figura nuova, capace di facilitare i processi di sviluppo sostenibili legati alle cosiddette filiere DAMA (design, architettura, moda e artigianato). Una figura in grado da un lato di individuare le necessità di innovazione delle imprese e dall’altro di costruire progetti ed intercettare opportunità per poter rispondere a tali esigenze.

Un progetto ambizioso, specie se si tiene conto che il territorio nel quale i soggetti promotori, l’incubatore di imprese di Torre del Greco Stecca e la società Medaarch di Cava de’ Tirreni, si muovono comprende le città dell’area costiero-vesuviana e quelle della costiera Amalfitana e quelle poste a ridosso di Salerno.