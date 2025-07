Fonte sportellodeidiritti.org

Cina – Piombo negli alimenti, 233 bambini dell’asilo in ospedale

Scandalo alimentare in Cina. In un asilo nella provincia del Gansu, nella Cina nord-occidentale, più di 200 bambini hanno richiesto cure mediche per avvelenamento da piombo. Secondo le autorità, tutti i 251 bambini della struttura erano stati visitati all’inizio di questa settimana e a 233 di loro sono stati riscontrati livelli elevati di piombo nel sangue. Secondo un rapporto dell’amministrazione cittadina, sono stati rilevati livelli eccessivi di piombo negli alimenti della struttura. Una torta di datteri conteneva 1.052 milligrammi di piombo per chilogrammo, mentre una pannocchia di mais ne conteneva 1.340 milligrammi per chilogrammo. Questi livelli superano di gran lunga lo standard alimentare cinese di 0,5 milligrammi per chilogrammo. L’indagine ha rivelato che il personale di cucina, con il consenso della direzione dell’asilo, aveva acquistato coloranti alimentari online. Questa sostanza era chiaramente etichettata come non idonea al consumo. Durante le indagini, la polizia ha arrestato otto sospettati, tra cui l’operatore dell’asilo e un investitore. Due persone sono state rilasciate su cauzione in attesa del processo. Il piombo, essendo un metallo pesante, compromette la produzione di globuli rossi. L’avvelenamento da questa sostanza può causare danni al cervello, al sistema nervoso, al sangue e agli organi digestivi. Il piombo può compromettere la formazione di globuli rossi, in particolare nei bambini, aumentando il rischio di problemi di salute a lungo termine. In seguito all’incidente, l’amministrazione locale del Gansu, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha annunciato che avrebbe tratto insegnamento dall’accaduto e adottato misure per migliorare la sicurezza alimentare negli asili. I funzionari hanno sottolineato che l’indagine proseguirà e che i responsabili saranno perseguiti per prevenire simili incidenti in futuro.