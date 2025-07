Fonte e foto sportellodeidiritti.org

Albania – Turista italiano armato di coltello semina il panico a Saranda: arrestato

Sabato 5 luglio 2025, un turista italiano è stato arrestato sabato a Saranda, in Albania, dopo aver seminato il panico tra i residenti. Era arrivato in vacanza in Albania, ma verso mezzanotte è uscito con un coltello, seminando il panico per le strade. L’aspetto inappropriato e la presenza di un’arma fredda in un’area affollata ha creato preoccupazione e panico tra i passanti. I cittadini hanno chiamato la polizia, che è intervenuta immediatamente e lo ha arrestato. Il sospetto è stato identificato come Th. M., 32 anni, di Perugia, che era in vacanza a Saranda. Al momento, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si ritiene che fosse ubriaco ed è sospettato di avere problemi di salute mentale.