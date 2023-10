Fonte UEFA.com

Champions League – Arsenal, United e Napoli ko, l’Inter piega il Benfica

l Galatasaray vince in casa del Manchester United, il Real Madrid espugna Napoli e il Bayern batte il Copenhagen in rimonta in un’altra affascinante serata della fase a gironi di UEFA Champions League.

Gruppo A

Copenhagen – Bayern 1-2

Il gol su azione solitaria di Jamal Musiala e la bordata del subentrato Mathys Tel sanciscono la rimonta del Bayern a Copenaghen. I padroni di casa passano sorprendentemente in vantaggio con Lukas Lerager, più lesto di tutti a reagire su una palla vagante e a insaccare in rete.

La gimcana e la precisa conclusione di Musiala riportano il Bayern in parità, poi Thomas Müller serve un assist per l’altro subentrato Tel nel finale. Un colpo di testa di Jordan Larsson costringe Sven Ulreich a un intervento nel recupero, ma il Bayern resiste e conquista la seconda vittoria nel Gruppo A.

24/10: Galatasaray – Bayern, Man United – Copenhagen

Man United – Galatasaray 2-3

Il Galatasaray recupera due volte e poi batte il Manchester United all’Old Trafford. Rasmus Højlund porta avanti i padroni di casa, ma Wilfried Zaha pareggia contro la sua ex squadra al 23′. Dopo un gol annullato a Højlund per fuorigioco, l’ex atalantino raddoppia, ma la squadra turca risponde velocemente con Kerem Aktürkoğlu.

Anche se Casemiro commette fallo da rigore e viene espulso, Mauro Icardi sbaglia dagli 11 metri, ma non si dà per vinto e dopo un paio di minuti firma il gol decisivo.

24/10: Galatasaray – Bayern, Man United – Copenhagen

Gruppo B

PSV Eindhoven – Siviglia 2-2

Jordan Teze pareggia nel finale e regala ai padroni di casa almeno un punto dopo l’apparente gol della vittoria di Youssef En Nesyri con un potente colpo di testa su cross di Juanlu.

Il difensore Nemanja Gudelj apre le marcature per il Siviglia prima della risposta di capitan Luuk De Jong su calcio di rigore. Entrambe le squadre hanno la possibilità di vincere: Noa Lang è l’uomo più pericoloso del PSV e colpisce un palo, mentre En Nesyri colpisce la traversa da posizione favorevole.

24/10: Lens – PSV Eindhoven, Siviglia – Arsenal

Lens – Arsenal 2-1

Due gol straordinari del Lens suggellano una memorabile vittoria in rimonta contro l’Arsenal. I Gunners si portano in vantaggio con Gabriel Jesus, ma i padroni di casa pareggiano pochi minuti dopo con una bella manovra collettiva finalizzata da Adrien Thomasson.

Entrambe le squadre creano occasioni in un secondo tempo ad alto ritmo, ma è il Lens a sbloccare la situazione grazie a una rete di Elye Wahi. L’Arsenal cerca il pareggio, ma la difesa di casa si rivela troppo forte e ben organizzata.

24/10: Lens – PSV Eindhoven, Siviglia – Arsenal

Gruppo C

Union Berlin – Braga 2-3

Il Braga rimonta un 2-0 e vince una gara entusiasmante grazie a una rete nel recupero di André Castro. L’Union gioca la sua prima partita casalinga di Champions League e si porta avanti di due gol con Sheraldo Becker in sette minuti nel primo tempo, ma Sikou Niakaté riaccende le speranze per gli ospiti poco prima dell’intervallo.

Bruma pareggia per il Braga con un tiro strepitoso sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi entrambe le squadre sprecano diverse occasioni. A conquistare i tre punti nel finale è la squadra portoghese con un rasoterra dalla lunga distanza di Castro.

24/10: Union Berlin – Napoli, Braga – Real Madrid

Napoli – Real Madrid 2-3

Il Real Madrid vince in rimonta la sfida contro il Napoli e si porta in vetta al Gruppo C. Leo Østigård apre le marcature per i partenopei, ma Vinícius Júnior pareggia e Jude Bellingham porta in vantaggio le merengues con uno splendido gol su azione solitaria partendo dalla metà campo.

Dopo l’intervallo, Piotr Zieliński pareggia dal dischetto, ma a 12′ dalla fine un tiro fulmineo di Federico Valverde colpisce la traversa, carambola sul portiere Alex Meret e finisce in rete.

24/10: Union Berlin – Napoli, Braga – Real Madrid

Gruppo D

Salisburgo – Real Sociedad 0-2

Mikel Oyarzabal e Brais Méndez segnano gol nel primo tempo e regalano alla squadra spagnola la prima vittoria in Champions League da due decenni a questa parte. La Real domina nelle fasi iniziali e decide tutto nella prima mezz’ora grazie allo splendido tiro di Oyarzabal e a un gol di Méndez in contropiede.

Il Salisburgo migliora nella ripresa ma non riesce a rientrare in partita: la Real Sociedad mette dunque fine alla sua lunga attesa in grande stile.

24/10: Inter – Salisburgo, Benfica – Real Sociedad

Inter – Benfica 1-0

Marcus Thuram segna l’unico gol e regala all’Inter la prima vittoria stagionale in Champions League, lasciando il Benfica a zero punti. Dopo due legni colpiti da Lautaro Martínez, i nerazzurri prendono il sopravvento nella ripresa.

I padroni di casa concretizzano il loro forcing al 63′: Denzel Dumfries appoggia indietro per Thuram, che con sicurezza tira di prima intenzione e batte Anatoliy Trubin da 10 metri.