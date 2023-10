Fonte uefa.com

Champions League – Pari Milan, Lazio allo scadere, il Newcastle batte il PSG

Il Milan non va oltre lo 0-0 in casa del Borussia Dortmund, mentre la Lazio vince al 95′ sul campo del Celtic con un gol di Pedro. Successo memorabile per il Newcastle, che nella prima gara casalinga di UEFA Champions League dopo anni supera il Paris per 4-1.

Gruppo E

Atlético Madrid – Feyenoord 3-2

Álvaro Morata segna una doppietta e permette alla squadra di Diego Simeone di rimontare due volte, nonché di conquistare la prima vittoria in sette partite di Champions League. L’Atleti è costretto a inseguire per gran parte della serata contro l’intraprendente Feyenoord, ma la classe dei suoi attaccanti e di Jan Oblak fa la differenza. Morata pareggia dopo l’autogol in avvio di Mario Hermoso. Anche se Dávid Hancko ripoprta in vantaggio gli ospiti, il gol in acrobazia di Antoine Griezmann poco prima dell’intervallo e il tap-in di Morata subito dopo assicurano i tre punti ai colchoneros.

25/10: Feyenoord – Lazio, Celtic – Atlético Madrid

Celtic – Lazio 1-2

Pedro Rodríguez regala alla Lazio una straordinaria vittoria in rimonta a Glasgow. I padroni di casa passano in vantaggio con Kyogo Furuhashi, ma la Lazio reagisce e pareggia prima dell’intervallo con un colpo di testa di Matías Vecino. Nella ripresa, il Celtic cerca la vittoria, ma il bel tiro di Reo Hatate viene neutralizzato e Luis Palma vede annullarsi un gol per fuorigioco. A decidere la gara nel finale è un colpo di testa di Pedro.

25/10: Feyenoord – Lazio, Celtic – Atlético Madrid

Gruppo F

Dortmund – Milan 0-0

Il Milan viene fermato dal Dortmund e inanella il secondo 0-0 consecutivo. In una gara scarna di occasioni, Donyell Malen conclude a lato, poi Mike Maignan neutralizza Niclas Füllkrug e Ramy Bensebaini. Dopo l’intervallo, Christian Pulišić spara tra le braccia di Gregor Kobel. Anche se il Dortmund continua a spingere, è il Milan a sfiorare la rete nel finale, ma Samuel Chukwueze viene fermato da Kobel e Tijjani Reijnders manda a lato sulla ribattuta.

25/10: Paris – Milan, Newcastle – Dortmund

Newcastle – Paris 4-1

Valeva la pena aspettare la prima partita casalinga del Newcastle nella fase a gironi dopo più di due decenni, perché si conclude con una strepitosa vittoria contro il Paris. Dopo il vantaggio iniziale firmato da Miguel Almirón, Dan Burn raddoppia con un colpo di testa perentorio. Sean Longstaff segna il terzo gol nella ripresa da posizione angolata; nonostante la rete ospite di Lucas Hernández, lo splendido gol di Fabian Schär completa una vittoria memorabile.

25/10: Paris – Milan, Newcastle – Dortmund

Gruppo G

Crvena zvezda – Young Boys 2-2

Il pareggio di Osman Bukari regala un punto ai padroni di casa a due minuti dalla fine. Gli svizzeri vanno al riposo in svantaggio dopo una deviazione di Cherif Ndiaye su tiro-cross di Bukari, ma lo Young Boys pareggia al 3′ della ripresa con Filip Ugrinic su un astuto passaggio filtrante di Joel Monteiro. Poco dopo il quarto d’ora, Cedric Itten trasforma un rigore dopo un fallo di mano in area di Nasser Djiga, ma il forcing dei padroni di casa dà finalmente i suoi frutti quando un tiro di Bukari da posizione angolata sorprende Anthony Racioppi sul primo palo.

25/10: Lipsia – Crvena zvezda, Young Boys – Man City

Lipsia – Man City 1-3

Il City vince solo nel finale con i subentrati Julián Álvarez e Jérémy Doku. Il dominio dei campioni in carica nel primo tempo si concretizza in un solo gol di Phil Foden, che conclude di prima intenzione su assist di Rico Lewis. Il Lipsia pareggia con una precisa finalizzazione di Loïs Openda su uno spietato contropiede e si impone per tutto il secondo tempo, ma a 6′ dalla fine subisce il gol di Álvarez. Il City suggella la vittoria in contropiede con Doku nei minuti di recupero.

25/10: Lipsia – Crvena zvezda, Young Boys – Man City

Gruppo H

Anversa – Shakhtar Donetsk 2-3

La squadra ucraina rimonta splendidamente da un 2-0 all’intervallo e conquista i primi punti nel girone. Arbnor Muja e Michel-Ange Balikwisha regalano ai padroni di casa un meritato vantaggio, ma la doppietta di Danylo Sikan prima e dopo il gol su punizione di Yaroslav Rakitskyy ribaltano il punteggio. A fine gara, Toby Alderweireld ha l’occasione per dare almeno un punto ai campioni del Belgio, ma il suo rigore termina a lato.

25/10: Barcellona – Shakhtar Donetsk, Anversa – Porto

Porto – Barcellona 0-1

Il Barcellona porta a casa la vittoria che vale il primo posto nel Gruppo H. I padroni di casa dominano per gran parte della gara ma non riescono a superare Marc-André ter Stegen; altrettanto decisivi sono gli interventi di Jules Koundé e Ronald Araújo. L’unico gol arriva in contropiede nel recupero del primo tempo, quando Ilkay Gündoğan si avventa su una palla vagante e serve l’assist per il subentrato Ferran Torres. A fine gara, Gavi viene espulso per doppia ammonizione.

25/10: Barcellona – Shakhtar Donetsk, Anversa – Porto