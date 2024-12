Afragola – Ruba in un centro commerciale, in manette 45enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto per furto aggravato, un 45enne georgiano con precedenti di polizia, anche specifici.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Sala Operativa, sono intervenuti in via Enrico Berlinguer ad Afragola, per la segnalazione di furto all’interno di un noto esercizio commerciale.

I poliziotti, giunti tempestivamente sul posto, hanno accertato che il prevenuto era stato fermato all’esterno del parcheggio dal personale addetto alla vigilanza in quanto, poco prima, aveva asportato due confezioni di posate del valore di 120 euro dall’attività commerciale.

Gli operatori, inoltre, lo hanno trovato in possesso di una borsa schermata in alluminio, di un dispositivo antitaccheggio e di un oggetto in metallo, utilizzato dal prevenuto per neutralizzare il dispositivo antitaccheggio apposto sulla merce.

Pertanto, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.