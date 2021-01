Fonte e foto sscnapoli.it

Verona – Napoli 3-1, Gattuso: “Interpretazione sbagliata della gara, ora bisogna reagire e stare compatti”

“Abbiamo sbagliato l’interpretazione della gara“. Gennaro Gattuso commenta la sconfitta del Napoli a Verona.

“Mi assumo le mie responsabilità e se ci sono stati errori, vuol dire che ho sbagliato anche io. Il piano partita era quello che abbiamo preparato in settimana, ma non siamo riusciti a metterlo in atto in campo”.

“Ci sono stati troppi errori in uscita e il Verona ci ha punito. Loro giocano uomo su uomo, il contatto fisico alimenta la loro strategia, pertanto rubando palla si trovavano subito nella nostra metà campo”.

“Nel primo tempo siamo stati capaci di imporre la nostra idea, però non siamo riusciti a concretizzare le occasioni dopo il vantaggio. Con il passare del tempo ci siamo snaturati e non siamo riusciti più a tenere palla”.

“Non è una questione di modulo, ma di atteggiamento, perché continuiamo a regalare tanto agli avversari. Adesso però dobbiamo reagire e stare compatti. Il campionato è lungo e la classifica è tutta concentrata in pochi punti. L’obiettivo è entrare in Champions e dobbiamo darci una mossa se vogliamo raggiungere la posizione che è nelle aspettative nostre e in quelle della Società”.