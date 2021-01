Foto sscnapoli

Verona – Napoli 3-1, le pagelle: difesa horror, inguardabile Bakayoko

MERET 5,5: non ha grosse colpe sui gol subiti, anche se sul 3-1 poteva fare un po’ meglio quando non arriva sul cross per Zaccagni. Troppi errori nel far ripartire l’azione con i piedi. Fucilato

DI LORENZO 5: grave dormita sul gol di Di Marco quando non fa la diagonale. Non si vede quasi mai nell’accompagnare l’azione offensiva, troppi buchi alle sue spalle. Addormentato

MAKSIMOVIC 5: non sta attraversando un buon momento. Emblematico lo strafalcione con il qualche rischia di mandare in porta il Verona nel primo tempo. Poco tranquillo con la palla tra i piedi, non riesce mai a metterci una pezza. Impacciato

KOULIBALY 5: sono tante le sbavature in uscita e negli appoggi. In difficoltà negli uno contro uno, si becca anche un giallo. Fatica a prendere in mano le redini della retroguardia anche se è poco aiutato dai compagni. Giornataccia

HYSAJ 5: in difesa non si salva nemmeno lui. Di testa confeziona un “assist” per Lazovic che spara su Meret da due passi. Quando si sgancia conclude poco, nella ripesa gli avversari gli sgusciano via da tute le parti. Imballato

BAKAYOKO 5: gioca ad un ritmo troppo blando e cadenzato, gli scaligeri fanno presto ad abbattere la sua diga. Manca l’intervento sul gol del 2-1, molti errori anche nel completare passaggi elementari. Inguardabile (dall’83’ LOBOTKA s.v.)

DEMME 6: uno dei pochi a salvarsi. Parte bene lanciando Lozano in occasione del vantaggio azzurro, si propone spesso tra le linee chiamando Silvestri ad una gran parata. Gattuso lo toglie ma forse meritava di restare in campo. Nota lieta (dal 65′ POLITANO 6: conferisce maggiore vivacità li davanti con la sua solita giocata ad accentrarsi e concludere. Vicino al gol nel finale, nel complesso non sfigura. Dinamico)

INSIGNE 5: nessuno spunto degno di nota, si abbassa molto finendo per giocare spesso troppo lontano dalla porta. Il Verona offre pochi spazi e lui ne risente. Abbacchiato dopo la cocente delusione della Supercoppa. Scosso (dal 60′ MERTENS 5: ancora lontano dalla forma migliore. Non trova varchi per il guizzo giusto, fatica a dialogare con i compagni e alla fine avvia l’azione che spiana la strada al gol del 3-1 scaligero. Irriconoscibile)

ZIELINSKI 5,5: parte discretamente facendosi vedere tra le linee. Cala vistosamente col passare dei minuti, finisce per essere inghiottito nelle fitte maglie scaligere. Risucchiato (dall’83’ ELMAS s.v.)

LOZANO 6,5: anche oggi il migliore. Realizza l’illusorio gol del vantaggio dopo 10 secondi sfruttando il liscio di Di Marco. Crea altri presupposti importanti andando vicino alla doppietta. Anche lui cala ma la squadra non è in giornata. Predicatore nel deserto

PETAGNA 5,5: fa bene quello che gli riesce meglio, giocando da sponda per provare ad aprire spazi per i compagni. Poco pericoloso sotto porta anche perché i palloni giocabili arrivano con il contagocce. Esce dopo una buona percussione palla al piede. Asfittico (dal 65′ OSIMHEN 5,5: difficile chiedergli di più visto il lungo stop. Il Verona si difende bene e non lascia spazio per attaccare la profondità. Tocca pochi palloni, non incide. Rimandato)