Udinese – Napoli: 1-1. Altro pareggio amaro per gli azzurri che non sanno più vincere

Finisce 1-1 tra Udinese e Napoli il monday night della Dacia Arena al gol del solito Osimhen (51°) risponde in pieno recupero Success (92°). Partita brutta nel primo tempo, dove il Napoli non non riesce mai a fare breccia nel 5-3-2 proposto da Cannavaro: si nota l’assenza di Kvara, sostituito da un impalpabile Lindstrom. Meglio la ripresa, dove gli azzurri trovano il gol del vantaggio col solito poderoso stacco di testa di Osimhen. Ma, come di consueto in questa stagione, mancato il raddoppio, gli uomini di Calzona subiscono, in pieno recupero, il gol di un redivivo Success, che non segnava da oltre un anno.

Pareggio che tiene in piedi le residue speranze di Conference League: gli azzurri debbono però fare bottino pieno nelle prossime tre gare.

A fine gara la delusione di Mister Calzona:

“Chiaramente pensavo che avremmo potuto fare meglio da quando sono arrivato, abbiamo e avevamo le qualità per risalire, adesso dobbiamo in ogni caso chiudere al massimo la stagione cercando di ottenere risultati positivi in queste gare che restano“

Tabellino

Udinese-Napoli 1-1 (primo tempo 0-0)

Udinese (5-3-2): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue (69’ Festy), Zarraga, Walace, Kamara (87’ Zemura); Samardzic, Brenner (53’ Success); Lucca (53’ Davis). A disposizione: Mosca, Padelli, Abankwah, Tikvic, Kabasele, Pereyra, Pejicic. All. Cannavaro

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste (73’ Traoré); Politano, Osimhen (87’ Simeone), Lindstrom (82’ Ngonge). A disposizione: Contini, Idasiak, Natan, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, D’Avino. All. Calzona

Marcatori: 51’ Osimhen (N), 90+2’ Success (U)

Arbitro: Aureliano Assistenti: Bresmes-Dei Giudici