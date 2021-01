H.Verona- Napoli: 3-1. Azzurri sconfitti nonostante il vantaggio iniziale: Gattuso travolto da Juric

Finisce 3-1 al Bentegodi tra Hellas Verona e Napoli: non è bastato agli azzurri il gol di Lozano dopo 8 secondi, Di Marco (34’), Barak (62’) e Zaccagni (79’) ribaltano la partita, regalando a Juric e punti meritati. Dopo il vantaggio iniziale il Napoli prende il controllo de match, sfiorando il raddoppio in due occasioni con Demme: nella prima occasione è Lozano a fermare la palla diretta in rete, nella seconda miracolo di Silvestri. Dopo mezz’ora il Napoli sparisce ed il Verona prende campo, raggiungendo prima il pari con Di Marco e poi straripando nella ripresa con Barak e Zaccagni. Napoli in confusione: a nulla sono valsi gli ingressi di Oshimen e Mertens, non ancora in forma.

Hellas Verona- Napoli: 3-1 (pt 1-1)

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Bakayoko (83′ Lobotka), Demme (65′ Politano), Lozano, Zielinski (83′ Elmas), Insigne (60′ Insigne), Petagna (65′ Osimhen). A disp.Ospina, Contini, Rrahmani, Manolas, Mario Rui, Ghoulam, Llorente. All.Gennaro Gattuso

Hellas Verona: Silvestri, Dawidowicz, Gunter (76′ Lovato), Di Marco (56′ Magnani), Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic, Barak, Zaccagni (83′ Bessa), Kalinic (56′ Di Carmine). All. Ivan Juric

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Marcatori: 1′ H. Lozano, 34′ Di Marco, 62′ Barak, 79′ Zaccagni

Note: ammonito Demme, Di Lorenzo, Magnani, Koulibaly, Zaccagni