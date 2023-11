Usa – Due morti e 45 ricoveri per meloni contaminati da salmonella

Quasi 100 persone si sono ammalate in ben 32 stati degli Stati Uniti dopo aver consumato meloni contaminati dalla salmonella. Lo riferiscono i Centri statunitensi per il controllo delle malattie (CDC). La frutta contaminata è oggetto di un massiccio richiamo e i consumatori sono invitati a disinfettare accuratamente tutte le superfici che sono state in contatto con la frutta. Gli stati dell’Arizona, Minnesota, Wisconsin, Ohio e Missouri hanno il maggior numero di persone infette. Anche il Minnesota ha registrato due morti. Anche un totale di 45 persone hanno avuto bisogno del ricovero ospedaliero in tutto il Paese. I meloni venivano venduti interi e a pezzi e venivano utilizzati anche nelle macedonie. Sono stati venduti nei negozi all’ingrosso tra il 18 e il 26 ottobre e poi nei supermercati, compresi quelli del marchio Aldi con almeno tre marchi diversi. Tali richiami si sono aggiunti al richiamo originale da parte della FDA a metà novembre, che includeva il marchio Malichita di melone intero, il melone pretagliato di marca Vinyard e il melone intero ALDI e prodotti a base di frutta pretagliata. Pacific Trellis Fruit, che vende il marchio Malichita con il nome commerciale Dulcinea, non ha avuto episodi di malattie segnalate, ma ha comunque proceduto al richiamo a titolo precauzionale del melone intero. C’è anche la preoccupazione che i prodotti potessero essere venduti in altri stati. Epidemie di Salmonella, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sono state identificate anche in Canada con lo stesso ceppo riscontrato negli Stati Uniti.