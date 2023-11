Innovazione Tecnologica e Funzionalità Intelligenti della Tromox MC10 Svelate all’EICMA 2023

Innovazione Tecnologica e Funzionalità Intelligenti della Tromox MC10 Svelate all’EICMA 2023

Il MC10, la prima motocicletta elettrica fuoristrada mai realizzata da Tromox, è attualmente in mostra all’EICMA (Esposizione Internazionale del Ciclo, della Motocicletta e degli Accessori) 2023 a Milano, Italia. Offrendo un enorme potenziale per la mobilità futura, il MC10 ha già ricevuto risposte incoraggianti da molti esperti del settore e appassionati di moto presenti all’EICMA 2023.

L’EICMA, la fiera commerciale più grande e importante al mondo per l’industria delle motociclette, si tiene attualmente presso il complesso Fiera Milano Rho a Milano, Italia. Insieme a diversi produttori di fama, Tromox sta facendo parlare di sé all’EICMA 2023 con il suo ultimo modello, la motocicletta MC10. La tecnologia avanzata, le funzionalità intelligenti e il potenziale per la mobilità futura offerti dal MC10 hanno impressionato notevolmente il pubblico, che include molti esperti del settore, le aziende più prestigiose e gli appassionati di moto provenienti da tutto il mondo.

Il trasporto è la fonte che cresce più rapidamente di anidride carbonica (CO2) prodotta dai combustibili fossili, e le auto sono responsabili del 75% di tutta l’inquinamento dell’aria. Ecco perché le moto elettriche sono ora ampiamente accettate come il futuro della mobilità urbana, offrendo sostenibilità, efficienza e un modo piacevole di trasporto. La loro capacità di promuovere la salute, alleviare la congestione urbana e ridurre l’impatto ambientale le rende una scelta convincente per i moderni pendolari.

Per quanto riguarda il raggiungimento di un futuro più sostenibile, è importante notare che la mobilità, la tecnologia e l’ambiente sono intrecciati. Ecco perché l’innovazione tecnologica è stata una parola d’ordine per il settore delle moto elettriche. La tecnologia avanzata delle batterie, l’integrazione con la tecnologia smart, i design ecologici, l’aumento dell’autonomia e della potenza, le caratteristiche di sicurezza migliorate e le opzioni di personalizzazione sono alcune delle ultime innovazioni che hanno contribuito in modo significativo a plasmare l’industria delle e-bike. La nuova motocicletta elettrica fuoristrada MC10 di Tromox segna pesantemente in tutti questi settori.

Tromox ha dedicato molta attenzione a migliorare l’esperienza di guida fuoristrada per i piloti del MC10. Il corpo leggero e l’angolo ottimizzato della forcella anteriore di 26 gradi rendono facile controllare la moto. Un raggio di sterzata di 1025 millimetri assicura una guida fluida per gli utenti.

Una delle caratteristiche più innovative del MC10 è il sistema di sospensione posteriore TR-3C (Comfort, Controllo e Cross) sviluppato indipendentemente da Tromox. Basato sui principi della cinematica, questo sistema può separare efficacemente le forze di trazione, frenata e sterzata. Di conseguenza, i piloti possono controllare con precisione la loro sterzata e mitigare gli impatti a terra.

La motocicletta elettrica MC10 presenta anche un’Unità di Controllo del Veicolo (VCU) altamente integrata sviluppata internamente da Tromox. Il VCU funge da nucleo del Sistema Intelligente M-Space 3.0 che digitalizza le azioni fisiche dei piloti mentre guidano il MC10.

Un’altra caratteristica eccezionale del MC10 è un Controller FOC (Controllo Orientato al Campo) di grado fuoristrada che utilizza la comunicazione CAN per lo scambio e il controllo dei dati. Alcune delle sue importanti capacità includono una forte rilevazione degli errori, un’elevata velocità di trasmissione e resistenza alle interferenze elettromagnetiche. Le funzioni di questo controller del motore mirano a garantire partenze più dolci, accelerazioni più rapide e manovrabilità più agile.

Il MC10 utilizza il motore SP-Heart (Supercharged Power Heart) ad alte prestazioni e a trasmissione centrale in grado di migliorare l’accelerazione e l’erogazione di potenza. È dotato anche di un sistema di gestione termica che aiuta il motore a operare nella fascia di temperatura ottimale, migliorando la durata e l’efficienza del motore.

La tecnologia della batteria è un attributo chiave delle moto elettriche moderne e il Tromox MC10 è dotato di un intelligente Sistema di Gestione Batteria (BMS) che seleziona soglie di scarica sicure, garantisce il bilanciamento delle celle tra le celle della batteria e fornisce 25 standard di sicurezza di alimentazione. Il BMS dispone anche di un algoritmo di bilanciamento dinamico di ricarica ottimizzato, un sistema di gestione termica e offre resistenza all’attenuazione dovuta alle basse e alte temperature. Di conseguenza, i piloti del MC10 possono godersi lunghe passeggiate, anche sotto il sole cocente o il freddo glaciale.

Un’ottima assorbenza degli urti è un altro vantaggio della motocicletta elettrica MC10, che può essere attribuito alle sue ruote anteriori e posteriori dotate di mozzi a raggi di filo altamente resistenti e durevoli. Il design complessivo della moto prolunga la durata dei cuscinetti e dei pneumatici e offre un’esperienza di guida reattiva riducendo il peso complessivo del veicolo.

Il Tromox MC10 è dotato di oltre 30 sensori, con comunicazione 4G e Bluetooth per una trasmissione dati ad alta precisione e reattiva tra il veicolo, il proprietario e i sistemi di backend. Per rendere le cose ancora più emozionanti, il Sistema di Connessione del Veicolo tramite l’app Tromox consente agli utenti di personalizzare la loro esperienza di guida in base alle proprie preferenze personali.

Con le sue tre varianti progettate in modo innovativo, il MC10 offre un enorme potenziale per la mobilità futura. Il MC10 Lite è adatto agli spostamenti urbani e probabilmente farà scalpore sul mercato grazie alla sua bassa barriera d’ingresso, in quanto non richiede una patente di guida. D’altra parte, il MC10 StreetX è stato progettato per i pendolari urbani che vivono nelle periferie e viaggiano frequentemente tra città e sobborghi. Infine, il MC10 TriaX è su misura per gli appassionati di fuoristrada e può essere utilizzato in foreste, montagne e terreni accidentati.

“Tromox è entusiasta di presentare la nuova moto elettrica MC10 all’EICMA 2023. Con le sue funzionalità intelligenti, la tecnologia all’avanguardia e l’attenzione incrollabile ai dettagli, il MC10 stabilisce un nuovo standard per la mobilità futura. Offre una perfetta combinazione di comodità, prestazioni e stile, diventando la scelta ultima per chiunque cerchi una soluzione di trasporto affidabile, efficiente e sostenibile”, ha dichiarato un portavoce senior di Tromox.

Il MC10 entrerà in produzione di massa a dicembre 2023, con un prezzo di circa 6.000 euro. Per ulteriori dettagli, si prega di consultare il concessionario locale.

Per saperne di più su Tromox e le sue soluzioni avanzate di mobilità, visita https://www.tromox.com/en

Informazioni su Tromox: Tromox è un marchio di motociclette elettriche che mira a creare una fusione unica di tecnologia + stile di vita di tendenza esclusivamente per la giovane generazione. Fondata nel 2018, l’azienda combina il design italiano con tecnologia all’avanguardia sviluppata in modo indipendente per fornire a giovani piloti di tutto il mondo un’esperienza di viaggio piacevole, intelligente ed ecologica. Tromox offre scenari d’uso illimitati a tutti i piloti, mostrando passione giovanile e offrendo un modo liberatorio e rilassante per divertirsi.

Informazioni su EICMA: EICMA, acronimo di Esposizione Internazionale della Motocicletta e degli Accessori, è l’evento fieristico più importante per l’intero settore a due ruote a livello mondiale. Dalla sua prima edizione nel 1914, questo evento si tiene annualmente a Milano ed è ampiamente riconosciuto come l’evento dell’industria più visitato al mondo da vari espositori, visitatori, operatori e stampa internazionale. L’80ª edizione di EICMA è iniziata presso la Fiera Milano a Rho il 7 novembre 2023 e si concluderà il 12 novembre.

Contatto:

T: +86-0571-8855 6818

W: www.tromox.com

E: info@tromox.com

PR e Media: media@tromox.com