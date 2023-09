Usa – Bambina di 3 anni si ferisce con la pistola in mano mentre il cugino guarda la partita

Immagini scioccanti riprese in casa attraverso una telecamera di sicurezza hanno catturato il momento in cui una bambina di 3 anni si spara con una pistola che ha trovato sopra un mobile della sua casa. La bambina ha accidentalmente premuto il grilletto di una pistola incustodita, sparandosi alla mano mentre il cugino, identificato come Orlando Young, che era accanto a lei guardava una partita di football. L’incidente è avvenuto domenica scorsa nella zona ovest di Miami-Dade intorno alle 16. Il terrificante video, pubblicato dal network WPLG, mostra la piccola Serenity afferrare l’arma da fuoco lasciata sul divano in bella vista. A pochi metri si vede il 23enne Orlando Young, che avrebbe dovuto sorvegliarla ma che era piuttosto intento a festeggiare un touchdown. Secondo il rapporto della polizia, la bambina che si è sparata alla mano destra ha detto alle autorità di aver trovato l’arma sul divano e che ci stava giocando quando è avvenuto l’incidenteInterrogato dalla polizia, Young sostiene di aver preparato la colazione alla bambina e di averla poi accudita, distraendosi “momentaneamente” per festeggiare un touchdown. La bambina è stata portata d’urgenza all’Homestead Hospital e poi trasferita al Nicklaus Children’s Hospital, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Il 23enne Young, rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato invece arrestato con l’accusa di abbandono di minore con danni fisici e trasportato nella prigione TGK della contea. Questo incidente non sarebbe l’unico a tenere Young dietro le sbarre. Un altro rapporto della polizia, datato lunedì 25 settembre, indica che l’accusato ha picchiato un altro detenuto in carcere, senza una ragione apparente. È scoppiata una rissa ed entrambi i soggetti sono stati separati dagli agenti penitenziari. Ecco il link delle immagini scioccanti: https://www.itemfix.com/v?t=8haqrm