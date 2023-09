Pakistan – Bomba vicino ad una moschea, 52 morti e 60 feriti

Almeno 52 persone sono state uccise e oltre 60 ferite in un’attacco kamikaze durante una processione religiosa in Pakistan. L’esplosione è avvenuta quando le persone erano riunite per la celebrazione di Eid Miladun Nabi, il compleanno del Profeta Maometto. Fra le vittime anche un sovrintendente di polizia.