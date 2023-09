Cina – Guardiano zoo aggredito da un ippopotamo

Domenica 24 settembre, un custode dello zoo ecologico di Changsha, nella provincia di Hunan, in Cina, è riuscito a scampare per un pelo quando ha cercato di sedare uno scontro tra due ippopotami nel loro recinto ed è caduto a terra. I visitatori, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”,hanno filmato il momento in cui uno dei mammiferi furiosi ha rivolto la sua rabbia al guardiano dello zoo, che è scappato terrorizzato. Ecco il link del video dell’ippopotamo che insegue l’inserviente: https://www.itemfix.com/v?t=8cenla&jd=1