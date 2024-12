Torino – Napoli 0-1, le pagelle: McTominay sontuoso, difesa bunker

MERET 6: non compie interventi di rilievo, guida bene la retroguardia. Presente nelle uscite. Disinvolto

DI LORENZO 6,5: vicino al gol di testa in un paio di occasioni, dà il solito contributo importante in entrambe le fasi. Onnipresente

RRAHMANI 6,5: sempre pulito e puntuale negli interventi, ci mette sempre una pezza quando serve. Imprescindibile

BUONGIORNO 6,5: non si fa tradire dall’emozione contro la sua ex squadra sfoderando l’ennesima gara di alto profilo. Sempre concentrato e presente. Costante

OLIVERA 6,5: rischia poco alle sue spalle, accompagna spesso la manovra offensiva. Vicinissimo al gol di testa. Cavallo

ANGUISSA 6,5: grande lavoro di contenimento ma anche gamba e dinamismo negli inserimenti. Appare in grande condizione fisica. Tentacolare (dall’87’ FOLORUNSHO s.v.)

LOBOTKA 6,5: smista palla con velocità di gamba e di pensiero, legge sempre bene le azioni. Ottimo contributo anche nel fare densità in mediana. Metronomo

MCTOMINAY 7: controlla e calcia fulminando Milinkovic Savic con una velocità impressionante. Pericoloso a fari spenti tra le linee, determinante anche in fase di non possesso. Sontuoso

KVARA 6,5: suo l’assist per la rete di McTominay, guida tutte le azioni offensive mettendoci sempre lo zampino. Incisivo (dall’80’ NERES s.v.)

LUKAKU 6,5: grosso passo in avanti rispetto alle ultime uscite. Il portiere granata gli nega un gran gol di tacco. Fa a sportellate mettendo pressione alla difesa avversaria. Pungente (dall’87’ SIMEONE s.v.)

POLITANO 6: meno appariscente del solito, si vede di meno negli ultimi sedici metri ma copre tutta la fascia con grande dedizione. Sacrificato (dal 75′ SPINAZZOLA s.v.)