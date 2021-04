Turris – Ternana: 0-1. Le parole di Caneo: “Nulla da recriminare, avremmo solo dovuto concretizzare di più.”

Matura nel finale la sconfitta contro la Ternana, in una settimana particolare, che ha visto ben 8 positivi al covid nella rosa corallina.

“Non abbiamo meritato di perdere, mi sono stancato di fare buone prestazioni e poi non vincere, questa squadra merita di essere premiata anche sotto al punto di vista dei risultati.” Esordisce così il tecnico Caneo ai microfoni. Sulla partita poi dice:” non ho nulla da recriminare, complimenti agli avversari che sono più forti, noi avremmo dovuto concretizzare di più, soprattutto l’occasione avuta con Giannone.”

Quando gli chiedono se la Turris possa aver avuto un atteggiamento rinunciatario all’inizio della gara, il tecnico esclama:”A me piacerebbe scendere in campo a dettare legge sia difensivamente che in attacco, ma bisogna avere rispetto dei ruoli, noi purtroppo non siamo al livello della Ternana!”

Sul modulo visto oggi, le parole del mister sono queste:”abbiamo deciso di stare più coperti per non far passare le palle filtranti, abbiamo giocato bene finché non abbiamo subito gol. Preferivo giocare con più palleggio e più geometrie, perciò meglio Giannone che poteva darci di più a livello di calci piazzati con una punizione o un angolo.”

Belle parole anche per l’esordio portiere Barone:”il ragazzo ha dimostrato buona personalità, ha fatto un’ottima prestazione.”

E conclude parlando della salvezza:”non deve diventare un’agonia questa ricerca del punto salvezza, ci sono ancora 9 punti a disposizione e dobbiamo cercare di prenderne il più possibile, poi dipende un po’ anche dagli altri e un po’ anche da noi. Se noi facciamo punti, gli altri possono fare quello che vogliono, ma tanto non ci raggiungono.”