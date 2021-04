Classifica Lega Pro girone C. Manca davvero poco alla matematica salvezza per i corallini

Il campionato è quasi giunto al termine, già da una settimana sappiamo che la Ternana l’anno prossimo non sarà in Lega Pro, avendo dominato il campionato in lungo e in largo, conquistando di settimana in settimana la promozione nella serie cadetta. Alla Turris manca pochissimo per la matematica salvezza, c’è però nei tifosi un po’ di rammarico nonostante l’obiettivo prefissato ad inizio stagione è davvero ad un passo, dopo aver visto un girone d’andata con una media da playoff e un girone di ritorno con soli 7 punti ottenuti, di cui zero in trasferta. Di seguito la classifica:

1) Ternana 87pt (promossa in Serie B)

2) Avellino 66pt

3) Bari 59pt

4) Catanzaro 58pt

5) Catania 55pt

6) Juve Stabia 52pt

7) Foggia 47pt

8) Teramo 45pt

9) Palermo 43pt

10) Casertana 41pt

11) Monopoli 40pt

12) Viterbese 39pt

13) Virtus Francavilla 37pt

14) Potenza 35pt

15) TURRIS 35pt

16) Vibonese 32pt

17) Paganese 27pt

18) Bisceglie 27pt

19) Cavese 19pt

20) Trapani *escluso dal campionato