Turris-Sorrento: 3-2. Vittoria in rimonta firmata Nocerino e Scaccabarozzi

Turris – Sorrento: 3-2. I corallini soffrono per più di mezz’ora in dieci, ma portano a casa i tre punti.

Vince ancora la Turris e porta a tre le vittorie consecutive, percorso netto fino ad ora per gli uomini di Caneo.

Partita difficile per i corallini, che per ben due volte vanno in svantaggio, fino ad inizio ripresa, grazie a Scaccabarozzi che insacca un gran gol.

Soffre però nel finale la Turris che resta in dieci per più di mezz’ora, dopo la doppia ammonizione per Frascatore.

Primo tempo

Al 1′ parte forte il Sorrento. Ci prova subito De Francesco dal limite dell’area, ma Fasolino in due tempi, blocca.

Al 7′ grandissima occasione per il Sorrento. Punizione dalla destra, il pallone arriva al centro per Blondett che colpisce di testa e costringe al miracolo Fasolino.

Al 10′ risponde la Turris con Cum che mette un cross insidioso al centro, ma Nocerino per poco non arriva sul pallone.

Al 12′ Fasolino tentenna troppo col pallone tra i piedi e per poco non combina la frittata facendosi pressare da Panelli.

Al 16′ Sorrento in vantaggio. Vitale riceve sul secondo palo e appoggia in rete a pochissimi passi dalla porta.

Al 22′ pareggia la Turris. Nocerino dagli sviluppi di un corner riesce a ribadire in rete dopo un rimpallo in area di rigore.

Al 26′ occasione per la Turris. Giannone calcia dai 20 metri, pallone non lontano dal palo.

Al 30′ altra grande occasione per i corallini. Nocerino riceve un cross basso da Cum, ma dall’interno dell’area piccola calcia alto.

Al 41′ Sorrento in vantaggio. Petito calcia a giro dal limite dell’area e La Monica devìa il tiro spiazzando Fasolino.

Al 47′ pareggia ancora la Turris con Scaccabarozzi che riceve un cross nel cuore dell’area di rigore ed insacca.

Secondo tempo

Al 58′ Turris in vantaggio. La palla schizza fuori dopo dei rimpalli in area di rigore e Scaccabarozzi trova la doppietta con un gran gol da fuori area.

Al 63′ Turris in dieci. Espulso Frascatore per doppio giallo.

Al 76′ ci prova Burgio dai 20 metri, pallone alto.

Al 85′ Turris vicina al poker con Cum che calcia, ma il pallone viene deviato, sfiora il palo e finisce in angolo.

Al 89′ Sorrento vicino al pareggio con Martignago che in area riceve il pallone, calcia, ma il suo tiro sfiora il palo.

Giovedì nel turno infrasettimanale la Turris sarà ospite del Messina.