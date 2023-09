Turris – Sorrento: 3-2. Le parole di Caneo: Pensavo fosse un thriller questo calendario, invece si è passati alla fantasia

Turris – Sorrento: 3-2. Le parole di Caneo: “Pensavo fosse un thriller questo calendario, invece si è passati alla fantasia.

Sulla partita: “Il Sorrento ha fatto una partita a livello fisico pazzesca. Va dato merito al Sorrento, lo sapevo, li ho visti col Giugliano e col Cerignola, è una squadra veloce, frizzante. D’altro conto però do merito alla squadra, perché sappiamo reagire e non ci diamo mai per persi.”

Sul punteggio pieno: “All’inizio ho pensato fosse un thriller questo calendario, invece siamo passati alla fantasia. Lo spirito mi stava piacendo e oggi mi piace sempre di più. Abbiamo trovato una squadra importante che ci ha dato filo da torcere.”

Sul cambio di modulo: “Ho messo la squadra per difendersi nel migliore dei modi. È una squadra da rispettare. Abbiamo seminato e abbiamo coltivato questa mentalità di non arrendersi mai.”

Sulla prova del nove: “È andata bene dal punto di vista del risultato, questo determina e dimostra che a calcio sappiamo giocare e che ci sappiamo difendere. Abbiamo anche una proposta di calcio importante.”

Sul dopo espulsione: “In parità numerica abbiamo sbagliato qualcosa, devo guardare la partita per capire gli errori. Hanno colpito 3/4 volte da soli e non va bene.”

Sulla classifica e sugli obiettivi oltre la salvezza: “È giusto anche guardare la classifica, è tutto merito, non ci è stato regalato niente. Questo è fortificante. Tutto quello che proviamo ci viene facile.”

Su Matera e su Franco: “Vediamo in questi due giorni se migliora, se no non gioca Giovedì. Matera invece ha fatto benissimo, non era facile inserirsi in questo contesto. È un ragazzo venuto ad opera in corso. È una risorsa per noi fino a fine campionato.”

“Volevo dire una cosa: sono contento per il primo gol di Nocerino, domani paga la pizza.

Son contento anche per Scaccabarozzi e per la sua doppietta, è un ragazzo intelligente ed è un di più per la squadra.”