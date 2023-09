Foto da repertorio

Messina – Turris: 3-3, Nocerino allo scadere regala il pari ai corallini

Rallenta la Turris contro il Messina. Mister Caneo schiera una formazione inedita e con molto turnover. Pronti via, vantaggio del Messina su errore di Fasolino.

Dopo pochi minuti raddoppiano i padroni di casa, ma la Turris reagisce e accorcia le distanze.

Nella seconda frazione il Messina cala il tris, ma la Turris è in partita e trova il pari all’ultimo minuto.

Primo tempo

Al 1′ subito Messina in vantaggio. Erroraccio di Fasolino che in fase di impostazione regala il pallone ad Emmausso, l’esterno crossa al centro per Plescia che controlla e a pochi passi dalla porta batte l’estremo difensore corallino.

Al 8′ raddoppio del Messina con Frisenna che calcia dai 25 metri e batte Fasolino trovando un grandissimo gol.

Al 10′ ancora padroni di casa pericolosi.

Emmausso scambia con Ortisi che arriva al tiro dall’interno dell’area di rigore, ma il pallone finisce sull’esterno della rete.

Al 21′ accorcia le distanze la Turris con D’Auria che riceve un cross da Contessa e calcia di prima trovando la rete complice anche un errore dell’estremo difensore di casa.

Al 29′ ancora padroni di casa pericolosi, stavolta con Emmausso che entra in area di rigore, colpisce di punta cercando di sorprendere Fasolino, ma il portiere corallino è reattivo e manda in angolo.

Secondo tempo

Al 46′ grande occasione Turris. Cum calcia a volo dall’interno dell’area, ma Ortisi devia.

Al 48′ ancora Turris pericolosa con Pavone che calcia alto a pochi passi dalla porta.

Al 50′ tris Messina che con Emmausso che conclude uno splendido contropiede dei padroni di casa.

Al 69′ ancora Turris pericolosa con Maniero che di testa sugli sviluppi di una punizione manda alto.

Al 83′ gol Turris. Giannone accorcia le distanze con un gran gol dalla distanza.

Al 91′ se lo divora ancora la Turris. Pugliese colpisce dopo un cross di Scaccabarozzi, ma si salva il Messina.

Al 96′ la riprende la Turris con Nocerino che raccoglie di testa un cross di Cum e pareggia.