Turris – Palermo: 3-0. I Corallini vincono e convincono

Grandissima prova della Turris che batte per 3-0 il Palermo. Non subiscono quasi nulla i Corallini e creano tanto.

2 rigori sbagliati dagli uomini di Caneo, 2 gol annullati e tante occasioni sbagliate, oltre ai 3 gol, certificano una prova sontuosa e di personalità da parte della Turris.

Primo tempo

Al 5′ grande occasione per il Palermo con Brunori che dal limite dell’area calcia a botta sicura sul primo palo, ma Perina con un ortimo intervento manda in angolo.

Al 22′ ancora Palermo pericolosissimo con Brunori che colpisce di testa dall’interno dell’area piccola, ma Varutti salva sulla linea.

Al 25′ gol annullato da Turris. Franco calcia dopo uno slalom tra 2 giocatori ospiti, il pallone viene deviato da Santaniello entra il porta, ma l’arbitro ravvisa un fuorigioco e annulla.

Al 30′ rigore Turris.

Al 31′ Pelagotti neutralizza il rigore di Giannone.

Al 36′ Turris in vantaggio. Grandissima giocata di Franco che arriva al limite dell’area, crossa il pallone a Santaniello che colpisce di testa, trova un miracolo di Pelagotti, ma poi sulla ribattuta insacca.

Al 43′ ancora Corallini pericolosi con Tascone che recupera in pallone a centrocampo, si accentra e calcia. Il pallone sfiora la traversa.

Al 45′ raddoppio Turris. Leonetti riceve da Tascone e a tu per tu con Pelagotti realizza.

Secondo tempo

Al 59′ Palermo pericoloso con Brunori che scatta sulla linea del fuorigioco, calcia, ma il pallone finisce fuori.

Al 72′ rigore Turris.

Al 73′ Franco fallisce il secondo rigore della partita.

Al 75 doppia occasione Palermo con Peretti che di testa, dopo un angolo dalla sinistra colpisce la traversa, sulla ribattuta poi, miracolo di Perina.

Al 76′ vicinissima al tris la Turris con Tascone che riceve da Varutti a pochi passi dalla porta, ma calcia alto.

Al 91′ tris della Turris con Pavone che realizza con una grandissima rovesciata e fa esplodere il Liguori.

Al 92′ palo della Turris con Pavone che calcia dal limite, il pallone viene deviato e si stampa sul legno.

Finisce una partita bellissima al Liguori, con la Turris che certifica questo ottimo momento in campionato e adesso sogna in grande. Mercoledì alle ore 20:00 sempre tra le mura amiche, i Corallini affronteranno il Campobasso.

Il tabellino:

TURRIS-PALERMO 3-0

RETI: pt 36′ Santaniello, 45′ Leonetti; st 46 Pavone.

TURRIS (3-4-3): Perina; Manzi, Lorenzini, Esempio; Ghislandi, Tascone (40′ st Finardi), Franco, Varutti (37′ st Loreto); Giannone (37′ st Pavone), Santaniello (37′ st Longo), Leonetti (20′ st Bordo). A disposizione: Abagnale, Giofré, Sartore, Zanoni, Palmucci, Iglio, D’Oriano. All: Caneo.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Peretti, Lancini (13′ st Luperini), Perrotta; Doda, De Rose (28′ st Corona), Odjer (1′ st Dall’Oglio), Giron; Fella (‘9 st Soleri), Floriano (9’ st Silipo); Brunori. A disposizione: Massolo, Marong, Mannina. All: Filippi.

ARBITRO: Giaccaglia di Jesi.

NOTE – Ammoniti: Odjer, Lancini, Esempio, Tascone, Fella, Dall’Oglio, Pavone. Dato spettatori: 1.027 biglietti venduti.