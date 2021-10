Turris – Palermo: 3-0. Le parole di Caneo: “La società mi sta appoggiando in tutto e per tutto”

Dopo la strabiliante vittoria della Turris contro il Palermo, torna ai microfoni mister Caneo.

Su dove potrà arrivare la Turris: “Con questa mentalità e con questo modo di far calcio, non dico che arriveremo presto alla salvezza ma quasi. Poi stiamo prendendo sempre più fiducia. Abbiamo incontrato tante squadre e ci siamo resi conto che nessuno ci ha messo sotto dal punto di vista del gioco”.

Su Santaniello: “Si deve divertire a giocare con la palla e deve giocare con i compagni di reparto. Oggi tutto bene”.

Sulle gerarchie dei rigori: “Si sono messi d’accordo loro. Non ho niente da dire”.

Sui tifosi: “È la prima volta che vedo un pubblico numeroso. Dobbiamo stimolare chi è rimasto a casa, facendo si che vengano a vedere uno spettacolo”.

In conclusione: “La società mi sta appoggiando in tutto e per tutto, sono contento.”